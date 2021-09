https://it.sputniknews.com/20210902/borrell-lafghanistan-dimostra-la-necessita-di-dotarsi-di-un-esercito-europeo-12757534.html

Borrell: "L'Afghanistan dimostra la necessità di dotarsi di un esercito europeo"

Borrell: "L'Afghanistan dimostra la necessità di dotarsi di un esercito europeo"

L'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari Esteri e la politica di Sicurezza, Josep Borrell, ha dichiarato questa mattina, giovedì 2 settembre... 02.09.2021, Sputnik Italia

Parlando a una riunione informale dei ministri della difesa dell'UE in Slovenia, Borrell ha affermato che l'uscita caotica delle truppe occidentali dall'Afghanistan potrebbe diventare l’occasione, per l’Unione, di dotarsi di una propria difesa comune, che potrebbe coinvolgere una forza di reazione rapida."A volte ci sono eventi che catalizzano la Storia, che creano una svolta, e penso che l'Afghanistan sia uno di questi casi", ha sottolineato.Le osservazioni arrivano dopo che il 30 agosto il generale Kenneth McKenzie, comandante del Comando centrale degli Stati Uniti (CentCom), ha annunciato la fine della quasi ventennale missione militare americana in Afghanistan.Il comandante del CentCom ha affermato che le forze statunitensi hanno raggiunto la conclusione della loro missione di evacuazione in Afghanistan, mentre Washington lavora ancora per garantire la partenza sicura degli afghani in fuga, dei cittadini di paesi terzi e dei cittadini statunitensi idonei a viaggiare.L’ipotesi dell'"Esercito Europeo"Già nel dicembre 2017, l'allora presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, aveva elogiato i primi passi operativi intrapresi dagli Stati membri dell'UE per "porre le basi di un'Unione europea della difesa", sottolineando che la sicurezza del blocco non avrebbe potuto rimanere esternalizzata.Alla fine del 2018, il Presidente francese Emmanuel Macron aveva rilanciato la posta chiedendo la creazione di quello che aveva descritto come un "vero esercito europeo" che, secondo questi, avrebbe dovuto mirare a proteggere gli interessi del blocco da Cina, Russia ma anche Stati Uniti.La proposta era stata sostenuta dalla cancelliera tedesca Angela Merkel, ma respinta dall'allora segretario alla Difesa britannico Gavin Williamson, il quale aveva affermato che qualsiasi forza rivale della NATO avrebbe minato la sicurezza internazionale, condannando il progetto come "folle e pericoloso" e assicurando che in ogni caso mai la Gran Bretagna ne avrebbe fatto parte.

