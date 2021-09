https://it.sputniknews.com/20210902/aziende-farmaceutiche-americane-discutono-produzione-di-sputnik-v-per-lesportazione--12752028.html

Aziende farmaceutiche americane discutono produzione di Sputnik V per l'esportazione

Le aziende farmaceutiche americane starebbero negoziando la possibilità di produrre per l'esportazione in paesi terzi il vaccino russo Sputnik V contro il coronavirus.

"Ieri abbiamo incontrato un rappresentante del RDIF (Fondo Russo per gli Investimenti Diretti), il loro grande progetto Sputnik V sta ottenendo sempre più riconoscimenti internazionali. Esisterebbe persino la possibilità di poter iniziare a produrre in un paese che, pur se non riconosce lo Sputnik V, possa poi da lì esportare verso paesi terzi", - ha detto Rodzianko a margine della sua partecipazione all’ L'Eastern Economic Forum (EEF) che si tiene dal 2 al 4 settembre nel campus dell'Università Federale dell'Estremo Oriente a Vladivostok.Sputnik V è un vaccino basato sulla ben studiata piattaforma di vettori di adenovirus umani sviluppata presso il N.F. Gamaleya. Lo schema di vaccinazione prevede l'inoculo di due componenti del farmaco con un intervallo di tre settimane. Il soggetto vaccinato viene considerato protetto a partire dal 21.mo giorno dopo la somministrazione della seconda dose.Ad oggii Sputnik V è registrato in 70 paesi, la popolazione totale di tutti i paesi che hanno approvato questo preparato è di 4 miliardi di persone, ovvero più del 50% della popolazione mondiale.

raus jUEde Cioè gli americani produrrebbero e venderebbero lo Sputnik russo purchè non venga mai usato nel mondo occidentale. Spero che la Russia non accetti mai una così umiliante proposta perchè, visto che Putin non ha l'anello al naso, significa che il Paese ha un bisogno disperato di denaro. 0

