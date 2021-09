https://it.sputniknews.com/20210902/ambasciata-ditalia-in-russia-starace-sara-il-nuovo-ambasciatore-12752298.html

Ambasciata d'Italia in Russia, Starace sarà il nuovo ambasciatore

L'attuale ambasciatore d'Italia in Giappone, Giorgio Starace, ha fatto sapere che dal 1° ottobre sarà a capo della missione diplomatica italiana in Russia. 02.09.2021, Sputnik Italia

"Molto presto avrò una nuova missione: sono uno dei candidati alla posizione di ambasciatore d'Italia in Russia. Dal primo ottobre sarò a capo dell'ambasciata della Repubblica a Mosca" ha fatto sapere ai media russi Starace, durante il Forum Economico Orientale.Il diplomatico ha fatto sapere che seguirà la strada già intrapresa dal suo predecessore, Pasquale Terracciano, e che si "impegnerà a rafforzare le relazioni tra i due Paesi". In precedenza, l'ambasciatore italiano in Russia aveva fatto sapere che le esportazioni non energetiche dalla Russia all'Italia sono in crescita.

