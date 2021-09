https://it.sputniknews.com/20210902/12-milioni-di-posti-di-lavoro-disponibili-in-italia-mancano-profili-adeguati-12752154.html

Lavoro in Italia: 1,2 milioni di posti disponibili, ma mancano profili adeguati

Lavoro in Italia: 1,2 milioni di posti disponibili, ma mancano profili adeguati

Nel periodo agosto-ottobre 2021 si stima che saranno vacanti 1,2 milioni posti di lavoro in Italia. Ad agosto sono stati assunti 256 mila candidati, assunzioni... 02.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-02T09:57+0200

2021-09-02T09:57+0200

2021-09-02T12:02+0200

economia

lavoro

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/04/9615501_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_19f82d2829f99e98ceb30066442b00ba.jpg

I dati sono forniti da una doppia indagine condotta da Bollettino Excelsior Informa di Unioncamere e da Aiso, riportata da IlSole24Ore.Quali sono le aree in carenza di risorse umane da inserire in azienda?Secondo queste stime, servono circa 600 mila ingressi nell’Area di produzione di beni ed erogazione di servizi, 220 mila nell’Area commerciale e delle vendite, 170 mila nell’Area delle tecniche e della progettazione, 128 mila nell’Area della logistica, ulteriori 49 mila servono nell’Area direzione e servizi generali e, infine, 46 mila nell’Area amministrativa.La realtàTanti in cerca di lavoro, tanta la disoccupazione in Italia, ma purtroppo poca la professionalità disponibile. Neanche la pandemia sembra aver insegnato qualcosa riguardo all'importanza di avere una formazione e alla necessità di specializzarsi.Così le aziende continuano a lamentare la scarsa attinenza dei curricula vitae che ricevono al profilo di competenze a loro necessario.Uno dei settori in difficoltà è l’industria metallurgica, dove non si presentano molti candidati e quelli che si mancano di preparazione adeguata all’attività lavorativa.Nell’ampio e multiforme settore del digitale sono assenti profili idonei, ma è anche il settore della meccanica e delle costruzioni a soffrire.Quello che si evidenzia, quindi, è, come sempre, una mancanza di correlazione tra domanda e offerta di lavoro.Un problema non da poco, che andrà risolto se si vorrà approfittare della pioggia di denari che, grazie al Pnrr, bagnerà l’Italia fino al 2027.

https://it.sputniknews.com/20210901/dhl-italy-previste-800-assunzioni-nel-giro-del-prossimo-anno-12748735.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Fabio Carbone https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1d/10057854_0:0:1408:1408_100x100_80_0_0_c5d28c67becfefc5a9fb5e13401a3e4e.jpg

Fabio Carbone https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1d/10057854_0:0:1408:1408_100x100_80_0_0_c5d28c67becfefc5a9fb5e13401a3e4e.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Fabio Carbone https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1d/10057854_0:0:1408:1408_100x100_80_0_0_c5d28c67becfefc5a9fb5e13401a3e4e.jpg

economia, lavoro