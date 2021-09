https://it.sputniknews.com/20210902/-morto-lo-scrittore-daniele-del-giudice-sabato-avrebbe-dovuto-ritirare-il-premio-campiello-12752730.html

Daniele del Giudice, morto lo scrittore: sabato avrebbe dovuto ritirare il premio Campiello

Daniele del Giudice, morto lo scrittore: sabato avrebbe dovuto ritirare il premio Campiello

È morto questa notte, all'età di 72 anni, Daniele Del Giudice. Scrittore, critico e giornalista, sabato avrebbe dovuto ricevere il premio Campiello alla... 02.09.2021

Daniele del Giudice, dopo un periodo come critico e giornalista per Paese Sera, esordì come scrittore nel 1983, all’età di 34 anni, con il romanzo ‘Lo stadio di Wimbledon’, che in quarta di copertina vide l’intervento di Italo Calvino, uno dei narratori italiani più importanti del Novecento, che scommise da subito sul talento del novello scrittore.Seguirono il romanzo ‘Atlante occidentale’ (1985), ‘Staccando l’ombra da terra’ (1994) e i racconti di 'Mania' (1997) e ‘Orizzonte mobile’ (2009).Egli stesso riassunse il suo stile durante un’intervista per il Corriere:

