https://it.sputniknews.com/20210901/whirlpool-di-napoli-i-lavoratori-occupano-lautostrada-chiedono-il-ritiro-dei-licenziamenti-12742026.html

Whirlpool di Napoli: lavoratori occupano l'autostrada, chiedono il ritiro dei licenziamenti - Video

Whirlpool di Napoli: lavoratori occupano l'autostrada, chiedono il ritiro dei licenziamenti - Video

Protesta dei lavoratori, che chiedono il ritiro del licenziamento collettivo. Rappa (Fiom): "Continueremo a lottare fino alla riapertura". 01.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-01T13:30+0200

2021-09-01T13:30+0200

2021-09-01T15:00+0200

italia

lavoro

whirlpool

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/01/12741665_0:384:769:816_1920x0_80_0_0_a2d6340763700744cb03e9218e6bbaed.jpg

I lavoratori di Whirlpool Napoli hanno occupato mercoledì mattina l'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria per protestare contro la procedura di licenziamento collettivo e chiederne il ritiro. Da fine luglio attendono la convocazione di un tavolo al Mise con il viceministro Todde.Al termine dell'assemblea presso lo stabilimento Whirlpool di via Argine a Napoli, convocata lunedì scorso dopo l'incontro con l'azienda, circa 200 lavoratori si sono diretti verso l'autostrada, occupando entrambe le carreggiate all'altezza dello svincolo di San Giovanni a Teduccio.La protesta ha bloccato la circolazione sul tratto autostradale, sia in entrata che in uscita. I sindacati di categoria Fiom, Fim e Uilm chiedono un coinvolgimento delle istituzioni locali ed è stato sollecitato un incontro con il prefetto di Napoli, Marco Valentini.Fiom chiede che il governo mantenga gli impegni presi con i lavoratori, dopo l'avvio della procedura di licenziamento di metà luglio.Inoltre viene esplicitamente richiesto al ministro del Lavoro Orlando un tavolo ministeriale per bloccare i licenziamenti. La vertenza WhirlpoolLa multinazionale degli elettrodomestici ha definitivamente chiuso l'impianto di produzione di Napoli il 31 ottobre 2020, mettendo in cassa integrazione i circa 300 operai Whirlpool, che adesso rischiano il posto di lavoro alla scadenza dello stop ai licenziamenti.Secondo i vertici di Whirlpool, l’impianto di Napoli perdeva 20 milioni di euro all'anno e ogni tentativo di rilanciare lo stabilimento sarebbe stato vano.Tuttavia, le sigle sindacali hanno messo in rilievo come la decisione di chiudere Napoli sia incoerente con i risultati dell'azienda nel settore, che nel 2020 sono stati positivi.Il 15 luglio, la multinazionale ha avviato la procedura di licenziamento per i circa 300 lavoratori di via Argine, dopo due settimane dalla revoca dello stop ai licenziamenti, rifiutando l'alternativa del governo di 13 settimane di cassa integrazione a costo zero.

https://it.sputniknews.com/20210831/sciopero-alla-pirelli-di-settimo-torinese-la-quarantena-la-devono-pagare-i-lavoratori-anche-no-12732000.html

thor al pari dei protestanti NO GREEN PASS, arrestiamo tutti quanti anche qui! Giusto? Interruzione di pubblico servizio.... una sola misura! 0

1

italia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Clara Statello https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/798/78/7987828_0:69:600:669_100x100_80_0_0_7fce70fef1d5224994e0eaf53849cec8.jpg

Clara Statello https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/798/78/7987828_0:69:600:669_100x100_80_0_0_7fce70fef1d5224994e0eaf53849cec8.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Clara Statello https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/798/78/7987828_0:69:600:669_100x100_80_0_0_7fce70fef1d5224994e0eaf53849cec8.jpg

italia, lavoro, whirlpool