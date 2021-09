https://it.sputniknews.com/20210901/venezia-il-livello-dellacqua-crescera-fino-a-12-metri-entro-il-2100-12740968.html

Venezia, il livello dell'acqua crescerà fino a 1,2 metri entro il 2100

Gli scienziati hanno ipotizzato quali potrebbero essere gli scenari per la città lagunare nei prossimi decenni. 01.09.2021, Sputnik Italia

Il livello dell'acqua a Venezia potrebbe arrivare fino a sopra le ginocchia entro i prossimi 80 anni.A preannunciare questo preoccupante scenario è uno studio realizzato dall'università del Salento e dalla Ca' Foscari, pubblicato sulla rivista Natural Hazards and Earth System Sciences.Secondo gli esperti, a causa delle emissioni inquinanti e dello scioglimento delle calotte polari, entro il 2100 si produrrà un aumento tra i 17 e i 120 centimetri del livello del mare nella città lagunare.Lo scenario di una Venezia sommersa dalle acque, dunque, sarebbe più che plausibile per i ricercatori, sebbene ad oggi ancora improbabile.L'importanza del Mose e dell'accuratezza delle previsioniAl momento, il maggior strumento di protezione di Venezia contro gli allagamenti è costituito dal Mose e dalla tempestività con cui lo stesso viene messo in funzione.Quest'ultimo, a sua volta, è altamente dipendente dall'accuratezza delle previsioni meteo.Possibile chiusura della laguna nel 2075Tra gli scenari che gli studiosi ritengono probabili, c'è poi anche quello di una totale chiusura della città lagunare nel 2075.Tale scelta, spiegano gli autori dello studio, permetterebbe alla città di adeguarsi per stare al passo con l'aumento del livello del mare.Lo scenario in questione è stato definito altamente plausibile, anche se improbabile per il momento.

