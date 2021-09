https://it.sputniknews.com/20210901/vaccino-sileri-sara-necessaria-la-terza-dose-12743427.html

Vaccino, Sileri: "Sarà necessaria la terza dose"

Vaccino, Sileri: "Sarà necessaria la terza dose"

Ai microfoni di 'Radio anch'io', il sottosegretario alla Salute si schiera a favore di una terza dose di richiamo del vaccino. In base ai risultati degli studi... 01.09.2021, Sputnik Italia

Pierpaolo Sileri dichiara di essere favorevole alla terza dose di vaccino, affermando che gli studi in corso nei Paesi occidentali mostreranno il momento più opportuno per effettuare i richiami.Morti vaccinati, numeri non paragonabili con le vittime del CovidSecondo quanto affermato dal sottosegretario riguardo al fatto che al Governo "si taccia" sul numero di morti vaccinati, i numeri sono pubblici e non sono paragonabili alle vittime da Covid."Nessuno tace il numero di morti delle persone vaccinate, ma non paragoniamo le occasionali complicanze che possono esserci a seguito del vaccino con la realtà dei numeri dei pazienti morti per Covid: 130 mila morti è un numero molto alto" ha precisato Sileri.No comment sulle proposte di D'Amato sul far pagare i ricoveri ai no-vax"C'è l'obbligo da parte del servizio sanitario nazionale di curare tutti indistintamente, anche coloro che hanno un comportamento a rischio. È chiaro che non vaccinarsi è un comportamento a rischio, ma ci sono moltissimi altri esempi, come usare stupefacenti prima di mettersi alla guida" ha commentato Sileri.

