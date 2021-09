https://it.sputniknews.com/20210901/trump-biden-dovrebbe-scusarsi-con-il-mondo-intero-per-lumiliazione-subita-in-afghanistan-12739640.html

Trump: Biden dovrebbe scusarsi con il mondo intero per l'umiliazione subita in Afghanistan

Trump: Biden dovrebbe scusarsi con il mondo intero per l'umiliazione subita in Afghanistan

L'ex presidente Donald Trump ha stigmatizzato il precipitoso ritiro delle truppe statunitensi dall'Afghanistan come un'"umiliazione" per la nazione, chiedendo che Joe Biden estenda le sue scuse a riguardo anche alla comunità internazionale.Martedì, in un'intervista con la rete di notizie statunitense Fox Business, Trump ha affermato che il ritiro è stato "un disastro" perché "i talebani* ci hanno detto di andarcene, ci hanno dato una data e basta".Le parole pronunciate da Trump si riferiscono ad una recente lettera firmata da 90 alti funzionari militari statunitensi in pensione, che sollecitavano le dimissioni del segretario alla Difesa Lloyd Austin e del presidente del capo di Stato maggiore Mark Milley per il "disastroso" ritiro delle truppe statunitensi dall'Afghanistan.Alla domanda su cosa Biden dovrebbe dire alla nazione in relazione alla fine della missione statunitense in Afghanistan, Trump ha detto che il presidente democratico "dovrebbe dire 'mi dispiace', perché deve delle scuse".Trump ha anche rimproverato a Biden il suo comportamento durante la solenne cerimonia per rendere l'ultimo saluto ai 13 marines statunitensi uccisi nell'attacco terroristico del Daesh-K* di giovedì scorso all'aeroporto di Kabul.Durante l'evento, Biden ha guardato il suo orologio da polso, fatto che, secondo Trump, testimonierebbe la riluttanza del presidente USA a trovarsi alla cerimonia.*Organizzazioni terroristiche e fondamentaliste illegali in Russia e altri paesi

