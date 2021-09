https://it.sputniknews.com/20210901/trieste-ingoia-cocaina-per-evitare-i-controlli-la-polizia-lo-scopre-con-uno-scanner-del-busto-12746182.html

Trieste: ingoia cocaina per evitare i controlli, la polizia lo scopre con uno scanner del busto

Oltre all'involucro reperito nello stomaco, ne sono stati trovati altri due in bocca. L'uomo aveva anche addosso del metadone. Il sospetto è stato poi portato... 01.09.2021, Sputnik Italia

Sabato scorso, il personale in borghese del Nucleo di polizia giudiziaria ha predisposto controlli specifici a Trieste, per il contrasto al commercio e al trasporto illegale di stupefacenti.In seguito alle segnalazioni dei cittadini, le forze dell'ordine hanno effettuato, poco dopo mezzanotte, controlli mirati nella zona che va dalla Stazione Ferroviaria alle Rive ed hanno individuato un uomo sospetto che tentava di allontanarsi dal posto.Il comportamento del sospetto ha indotto gli agenti ad effettuare un'ispezione e, in una tasca dei pantaloni dell'uomo, è stata rinvenuta una confezione di metadone. In seguito ai continui segni di nervosismo, l'uomo è stato condotto alla Caserma San Sebastiano per accertamenti più approfonditi.All'interno della bocca dell'uomo sono stati recuperati due involucri contenenti alcuni grammi di cocaina, ma l'uomo ha continuato a mostrare segni di agitazione e smorfie di dolore al basso ventre.In seguito alla consultazione col pm di turno, gli agenti hanno trasportato l'uomo all'Ospedale di Cattinara per ulteriori controlli. Con una scannerizzazione del busto si è scoperto che il sospetto aveva ingerito un involucro contenente 30 grammi di cocaina. L'uomo è stato arrestato e portato al Carcere del Coroneo.

