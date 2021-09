https://it.sputniknews.com/20210901/tragedia-alla-sei-giorni-di-enduro-morto-un-50enne-pilota-olandese-12737963.html

Tragedia alla Sei Giorni di Enduro, morto un pilota 50enne olandese

L'uomo sarebbe stato colto da un malore mentre era alla guida della propria Ktm. 01.09.2021, Sputnik Italia

Tragedia alla 95esima edizione della Sei Giorni di Enduro, il mondiale dell'audace specialità motociclistica, che si teneva in questi giorni in Lombardia e Piemonte.Arnold Staal, 50enne, pilota olandese della Ktm, ha perso la vita nel trasferimento tra l'Enduro Test di Casanova Staffora e il Cross Test di Bagnaria, ovvero tra la terza e la quarta prova speciale del giorno.Il suo corpo è stato ritrovato poco dopo le ore 21 del 31 agosto, accasciato di fianco alla propria moto, in una zona impervia e accessibile solo a piedi o in moto, circostanza, questa, che ha reso difficoltose le ricerche.L'uomo era stato dato per disperso dopo che non si era presentato al check point di Bagnaria nel corso della giornata.La gara proseguirà regolarmente nella giornata di oggi, 1 settembre, in ricordo dell'atleta scomparso.

