Tav Napoli-Bari, dalla Cina arrivano due macchine perforatrici per completare i lavori

L'annuncio arriva da una società cinese, la quale afferma che entro la fine dell'anno esporterà in Italia due grandi perforatrici per tunnel. 01.09.2021, Sputnik Italia

Secondo la China Railway Engineering Equipment Group Co. (Creg), due macchine per lo scavo di gallerie 'a pressione di terra bilanciata' sono uscite dalla linea di produzione di una sua consociata nella città di Tianjin, nel nord della Cina.Yu Gangyang, project manager della divisione internazionale della Creg, con sede a Zhengzhou, capoluogo della provincia centrale cinese di Henan, ha precisato che le macchine arriveranno in Italia entro la fine del 2021 e saranno impiegate nella costruzione di una galleria di 12,8 km per la ferrovia ad alta velocità Napoli-Bari.Con diametri pari rispettivamente a 12,5 e 12,2 metri, le perforatrici per tunnel saranno, secondo Yu, le più grandi in termini di diametro esportate dalla Cina in Europa.Le macchine dovrebbero iniziare ad operare in Italia tra febbraio e marzo 2022.Il progetto Napoli-BariIl progetto di realizzazione dell'itinerario Napoli-Bari di Ferrovie dello Stato ha come obiettivo principale la velocizzazione del collegamento attuale e il miglioramento dell’accessibilità al servizio nelle aree attraversate, sia per servizi nazionali di lunga percorrenza (velocità dell’ordine di 250 Km/h), sia per il servizio regionale e merci.Il costo complessivo stimato dell’opera, che rappresenta una grande opportunità di rilancio per il Sud, è di circa 6,2 miliardi di euro. La tripolazione Roma - Napoli - Bari consentirà di costituire un polo centro-meridionale di grande importanza con servizi di elevata qualità.

