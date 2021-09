https://it.sputniknews.com/20210901/stazioni-ferroviarie-blindate-per-via-delle-proteste-annunciate-dai-no-pass-12737543.html

Stazioni ferroviarie blindate, il Viminale teme le proteste annunciate dai NO-Pass

Stazioni ferroviarie blindate, il Viminale teme le proteste annunciate dai NO-Pass

Da oggi scatta l’obbligo di green pass per scuole, aerei e treni, ma il Viminale blinda le stazioni ferroviarie in risposta alle minacce di blocco che si... 01.09.2021, Sputnik Italia

Sarebbe soprattutto tramite canali Telegram, servizio di messaggistica istantanea e broadcasting basato su cloud in cui le conversazioni possono rimanere segrete, dato che il codice sorgente del server è riservato, che il popolo degli oppositori del green pass si starebbe organizzando per sabotarne l’imposizione, sostiene il ministero degli Interni, che in risposta fa sapere che la “tolleranza sarà zero” e i tentativi di blocco saranno considerati reato.Dalla parte della moderazione si schierano i sindacati, che dichiarano congiuntamente: "Auspichiamo un doveroso ripensamento da parte dei promotori della protesta. Serve un piano di sicurezza per tutelare lavoratori e utenti e sostenere la campagna vaccinale", hanno affermato Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti.‘Basta dittatura’ sanitaria è una delle chat, su Telegram, che ha annunciato il blocco delle stazioni ferroviarie proprio a partire da oggi, 1 settembre, e che preoccupano di più le autorità.Il gruppo starebbe tentando di organizzare 54 proteste in altrettante città per questo pomeriggio.Il Sottosegretario all'Interno Sibilia a tali minacce aveva risposto perentorio, dichiarando che chiunque avesse tentato blocchi a treni o aerei sarebbe andato “incontro a denuncia per interruzione di pubblico servizio”.“Uno conto è manifestare pacificamente”, aveva aggiunto, “altra cosa è creare disagi alle altre persone, commettendo di fatto un reato. Dovremo essere intransigenti”.La stessa ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, ha rincarato la dose nei confronti dei progetti di intimidazione futuri e quelli già messi in atto, come le minacce a Di Maio e Bassetti, dichiarando "la più ferma condanna per gli attacchi mossi con toni inaccettabili sulla rete contro esponenti di Governo, politici, medici e giornalisti in relazione al green pass e alle misure di contenimento della diffusione del Covid-19. Tutti questi episodi sono oggetto di indagini da parte della polizia giudiziaria. Non verranno tollerate minacce e inviti a commettere reati utilizzando il web, non saranno ammesse illegalità in occasione delle iniziative di protesta nei pressi delle stazioni ferroviarie pubblicizzate sulla rete".Contestualmente, sorveglianza e presenza di forze di sicurezza alle stazioni ferroviarie sono state rafforzate in vista delle manifestazioni annunciate.

