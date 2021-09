https://it.sputniknews.com/20210901/singapore-il-governo-ingaggia-gli-hacker-per-testare-la-sicurezza-dei-sistemi-it-12747150.html

Singapore, il governo ingaggia gli hacker per testare la sicurezza dei sistemi IT

Singapore, il governo ingaggia gli hacker per testare la sicurezza dei sistemi IT

L'Agenzia governativa per la tecnologia singaporiana (GovTech) ha dato il via al programma "Premio per l'intercettazione delle vulnerabilità", nel quale agli... 01.09.2021

Lo riferisce oggi la versione web del giornale Straits Times.Nell'ambito del programma, per i cosiddetti "cappelli bianchi", ovvero gli hacker etici che esamineranno i sistemi IT statali, sono previsti premi da 250 a 5.000 dollari in caso di scoperta di vulnerabilità meno significative e fino a 150.000 dollari per la localizzazione di falle in grado di infliggere un danno "consistente" ai sistemi usati dagli organi statali e dalla popolazione.I requisiti di tali vulnerabilità "consistenti" saranno inviati ai partecipanti al programma.Il programma sarà il terzo della serie di iniziative intraprese da parte del governo di Singapore per identificare ed eliminare le vulnerabilità nelle reti e nei sistemi informatici. I primi due programmi, il "Premio statale per l'intercettazione di errori di sistema" lanciato nel 2018 e il "Programma di intercettazione delle vulnerabilità" lanciato nel 2019, sono ancora aperti, afferma il quotidiano.

singapore

