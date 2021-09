https://it.sputniknews.com/20210901/sassoli-deluso-dalla-mancata-volonta-dei-paesi-ue-di-accogliere-piu-rifugiati-afghani-12745178.html

Sassoli: "Deluso dalla mancata volontà dei paesi UE di accogliere più rifugiati afghani"

Sassoli: "Deluso dalla mancata volontà dei paesi UE di accogliere più rifugiati afghani"

Il presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, ha dichiarato di essere deluso dal fatto che i paesi dell'Unione Europea non hanno dimostrato di voler... 01.09.2021, Sputnik Italia

Gli stati dell'UE hanno partecipato alle operazioni di evacuazione dall'Afghanistan e, tra le persone portate via dal Paese, ci sono stati non solo cittadini europei, ma anche coloro che hanno collaborato con l'Unione.Al contempo, nella dichiarazione resa nota al termine del Consiglio dei leader degli Affari Interni di ieri si sottolineava che, dopo l'evacuazione di massa dall'Afghanistan, ci si sarebbe concentrati sul trasferimento di coloro che versano in particolare situazione di bisogno.Il commissario europeo per gli affari interni, Ilva Johansson, ha affermato ieri che i paesi dell'UE dovrebbero aumentare le quote per l'accoglienza dei rifugiati dall'Afghanistan. In precedenza la Johansson aveva annunciato che a settembre la Commissione Europea avrebbe tenuto un forum di alto livello per discutere sul reinsediamento degli afghani in stato di bisogno.Tuttavia, come affermato a fine agosto da Adalbert Jahnz, portavoce del servizio stampa della Commissione Europea, l'UE non ha ancora stabilito obiettivi concreti riguardo all'accoglienza dei rifugiati dall'Afghanistan. In precedenza, il suo collega, portavoce della Commissione Europea, Eric Mamer, aveva osservato che l'UE è pronta ad aiutare nell'evacuazione di alcuni gruppi di residenti afghani. Si tratta, in particolare, di coloro che sono a rischio per via della nuova situazione nel Paese, ad esempio giornalisti, attivisti per i diritti umani, funzionari della giustizia e donne.

