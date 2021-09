https://it.sputniknews.com/20210901/putin-la-presenza-ventennale-dellamerica-in-afghanistan-ha-portato-risultati-pari-a-zero-12739376.html

Putin: la presenza ventennale dell'America in Afghanistan ha portato "risultati pari a zero"

Secondo il capo di stato russo, l'operazione Enduring Freedom avrebbe prodotto risultati pari a zero. 01.09.2021, Sputnik Italia

La missione ventennale degli Stati Uniti in Afghanistan, durante la quale Washington ha implementato i suoi standard per l'organizzazione della società, ha portato a risultati nulli o addirittura negativi, ha affermato il presidente russo Vladimir Putin.In precedenza, il presidente russo, parlando della crisi in Afghanistan, aveva affermato che la priorità di Mosca è quella di fermare il dilagare dell'estremismo islamista nei Paesi dell'Asia Centrale.Inoltre, Putin ha chiarito che la Russia farà di tutto per impedire l'ingresso in Russia di terroristi provenienti dall'Afghanistan.La situazione in AfghanistanAll'inizio di agosto, i talebani* hanno intensificato l'offensiva contro le forze governative in Afghanistan.I guerriglieri sono entrati nella capitale il 15 agosto e hanno preso il controllo del palazzo presidenziale e, il 16 agosto, hanno annunciato che la guerra in Afghanistan era finita e che la forma di governo dello stato sarebbe stata annunciata nel prossimo futuro.L'unica provincia non ancora controllata dai talebani è il Panjshir, a nord-est di Kabul. La notte del 31 agosto, le forze armate statunitensi hanno lasciato l'aeroporto di Kabul, ponendo fine alla ventennale presenza militare americana in Afghanistan.*Organizzazione terroristica estremista illegale in Russia e altri paesi

Ivano Parole sante 4

Zecca Comunista Sputnik, avrei una domanda. Mia madre da anni prende il caffè solo dalla tazza con immagine di Putin (dice lo sente più vicino). Ecco io mi chiedo se è possibile metterla nella lista delle persone che eventualmente il presidente sarebbe disposto a salutare una volta che si libera di impegni. W Putin 0

