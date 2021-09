https://it.sputniknews.com/20210901/papa-francesco-dimettermi-non-mi-e-nemmeno-passato-per-la-testa-12740389.html

Papa Francesco: "Dimettermi? Non mi è nemmeno passato per la testa!"

Papa Francesco: "Dimettermi? Non mi è nemmeno passato per la testa!"

Sull'Afghanistan elogia Parolin: "Il miglior diplomatico che abbia mai incontrato". Riguardo al processo iniziato al Vaticano, che vede imputato per corruzione... 01.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-01T12:07+0200

2021-09-01T12:07+0200

2021-09-01T12:27+0200

italia

vaticano

papa francesco

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0b/12099044_0:0:2865:1611_1920x0_80_0_0_1bc05983c48ebe7afbe2265894e108ac.jpg

"Sono ancora vivo". Con queste parole Papa Francesco ha esordito rispondendo al giornalista Carlos Herrera, che ha aperto l'intervista chiedendogli della sua salute. Nel colloquio di un'ora e mezza, trasmesso mercoledì mattina alle 8.00 dalla radio spagnola Cope, il Papa ha parlato del suo recente intervento al colon e perfino delle speculazioni su possibili dimissioni. "Nemmeno mi è passato per la testa!", la riposta tranchant del Papa.Francesco spiega che è stato un infermiere a convincerlo ad entrare in sala operatoria. "Mi ha salvato la vita", aggiunge. "Mi ha detto: 'Devi operarti'. C'erano altri pareri: 'No, con un antibiotico…".Adesso, dopo quasi due mesi, il pontefice afferma di condurre una vita "totalmente normale", può "mangiare tutto" e mantenere la sua ampia agenda: "Oggi tutta la mattina in udienza, tutta la mattina". Smentisce categoricamente le indiscrezioni diffuse dalla stampa italiana: "Non so dove hanno preso che stavo per presentare le mie dimissioni!"La situazione politica in AfghanistanLa situazione in Afghanistan è stato un altro tema centrale del colloquio tra Francesco ed Herrera. Senza dare dettagli sull'impegno della Santa Sede nello scenario afghano, il Pontefice ha elogiato il ruolo diplomatico della segreteria di Stato del Vaticano, guidata dal cardinale Pietro Parolin.Per la situazione difficile che si è creata nel Paese, chiede una forma di preghiera: "Cercherò di invocare ciò che la Chiesa chiede sempre nei momenti di maggior difficoltà e crisi: preghiera, penitenza e digiuno".Sulle modalità con cui è avvenuto il ritiro della coalizione, al Papa è stato chiesto se ritiene che la popolazione afghana sia stata abbandonata a se stessa. Per Francesco la questione è il modo e "come rinunciare, come negoziare una via d'uscita. Da quanto si vede, qui non sono state prese in considerazione tutte le eventualità - a quanto pare, non voglio giudicare. Non so se ci sarà o meno una revisione, ma sicuramente c'è stato molto inganno da parte forse delle nuove autorità. Dico inganno o tanta ingenuità, non capisco. Ma qui vedrei la strada", ha spiegato.Il Cardinale Becciu Nel tracciare un bilancio del proprio pontificato, Papa Francesco ha parlato del Cardinale Becciu e del maxi processo per corruzione appena iniziato in Vaticano.Il Papa ammette di continuare a nutrire stima nei confronti dell'ex collaboratore, ma "un modo affettivo di presumere l'innocenza, dai. Oltre alla presunzione di innocenza, non vedo l'ora che vada bene. Adesso sarà la giustizia a decidere”.La guerra alla pedofiliaIl Papa ha condannato duramente la piaga della pedofilia, tema su cui si è soffermato per lanciare due messaggi: un omaggio al cardinale Sean O'Malley e una fortissima denuncia internazionale affinché i governi reagiscano alla pedopornografia.Francesco ha ricordato la figura di O'Malley, il lavoro che ha iniziato a svolgere già prima di essere arcivescovo di Boston per combattere questi abusi e che prosegue in Vaticano.Lancia poi un avvertimento generale sulla pedofilia, definita un "problema serio e globale"."Mi chiedo a volte come certi governi permettano la produzione di pedopornografia. Non dire che non è noto. Oggi con i servizi segreti si sa tutto. Un governo sa chi nel suo paese produce pedopornografia. Per me questa è una delle cose più mostruose che abbia mai visto”, afferma. Un incontro con OrbanTra i vari temi caldi toccati nel corso del colloquio c'è l'imminente viaggio a Budapest del pontefice per la messa finale del Congresso Eucaristico Internazionale, a cui parteciperà il premier ungherese Viktor Orban. Francesco ha detto che non sa se lo incontrerà.Di fatto, ad Orban non è stata concessa un'udienza a parte, ma un incontro collettivo.

https://it.sputniknews.com/20210831/afghanistan-papa-francesco-non-si-e-tenuto-conto-di-tutte-le-eventualita-12728911.html

https://it.sputniknews.com/20210728/lo-storico-maxiprocesso-in-vaticano-becciu-imputato-sono-sereno-e-innocente-12298729.html

raus jUEde Per questo tutto il mondo libero ti odia, lurida latrina massonica. 1

MG Mg CI' MANCHEREBBE ANCORA NON SONO SAZIO 0

2

vaticano

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, vaticano, papa francesco