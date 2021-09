https://it.sputniknews.com/20210901/norvegia-tassi-di-infezioni-da-covid-19-record-nonostante-i-progressi-nella-vaccinazione-12745540.html

Norvegia: tassi di infezioni da COVID-19 record, nonostante i progressi nella vaccinazione

Finora, la Norvegia è riuscita a vaccinare completamente il 56,4% della sua popolazione di 5,3 milioni di abitanti, tuttavia il nuovo record di 1.796 casi registrato oggi (il precedente massimo era stato il 27 agosto con 1.552 nuovi casi) sta facendo saltare i piani di riapertura.In crescita anche il numero dei ricoveri: martedì, 89 pazienti malati di COVID sono stati ricoverati negli ospedali di tutta la Norvegia, comprese le unità di trattamento respiratorio e di terapia intensiva, con un aumento di dieci pazienti rispetto al giorno prima.La panoramica dei tassi d'infezione indica che l'indice è passato in sette giorni da 11 a 23,1 per 100.000 abitanti, mettendo il Paese al di sopra di Finlandia, Danimarca e Islanda nell'arco di una sola settimana.Nakstad ha sottolineato che il ceppo contagioso Delta è ora predominante nel paese e che le persone tendono ad avere più contatti sociali rispetto a prima. Come sottolineato dal quotidiano Verdens Gang, i tassi d'infezione sono ora tre volte superiori a quelli che l'Istituto nazionale di sanità pubblica (FHI) aveva calcolato nei suoi modelli.Gli alti tassi di infezione hanno già influenzato il piano di riapertura della Norvegia.La Norvegia sta attualmente studiando la possibilità di iniettare a coloro che possiedono un sistema immunitario compromesso una terza dose di vaccino, oltre a vaccinare anche i bambini di età compresa tra 12 e 15 anni.Secondo Nakstad, l'obiettivo sarebbe vaccinare il 90% della popolazione. Pur ammettendo che in ogni caso la cosiddetta immunità di gregge sia un’utopia, egli ritiene che un’alta percentuale di vaccinati limiterebbe fortemente l'incidenza dei decorsi gravi e dei ricoveri ospedalieri.Secondo un recente sondaggio dell’Istituto Nazionale della Sanità Pubblica, la Norvegia ha finora avuto 160.174 contagi accertati e 814 decessi per COVID-19. Circa il 58,5% di tutti i decessi sono di età pari o superiore a 80 anni. Nella fascia di età inferiore ai 50 anni sono stati segnalati solo 17 decessi.

