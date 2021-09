Lite Sassoli - Orban, sui migranti: “Ue come l’Impero romano”. Orban: “Analogie storiche inutili”

https://it.sputniknews.com/20210901/lite-sassoli---orban-sui-migranti-ue-come-limpero-romano-orban-analogie-storiche-inutili-12749016.html

L’acceso botta e risposta tra il presidente dell’Europarlamento e il premier ungherese sull’arrivo dei profughi afghani. Per il capo del governo magiaro le... 01.09.2021, Sputnik Italia

Un dialogo serrato e più che franco nei toni e nelle parole quello tra il presidente del Parlamento europeo David Sassoli e il primo ministro ungherese Viktor Orban. Al centro dello scontro la questione migranti su cui i due leader hanno visioni diametralmente opposte.Il botta e risposta si è consumato durante il dibattito al Forum strategico di Bled, in Slovenia.La replica non si è fatta attendere. Orban ha risposto: "Le analogie con la storia sono utili. I migranti che stanno arrivando ora sono tutti musulmani", sottolineando come la caduta dell'impero romano sia "meno rilevante" rispetto "all'esperienza dell'Ungheria e degli Stati dei Balcani, occupati da Paesi musulmani". Riportare le competenze sui migranti agli stati membriOrban è andato oltre. Per il premier dell’Ungheria “se vogliamo evitare che questo problema distrugga l'Unione dobbiamo trasferire le competenze sui migranti agli stati nazionali".Il primo ministro ungherese ha anche ribadito, come fatto in passato, di essere contrario ad accogliere migranti.Il premier ceco sta con il partner di VisegradA sostenere le posizioni di Orban è intervenuto il primo ministro della Repubblica ceca, Andrej Babis, che è collega anche nel Gruppo di Visegrad.Babis ha sottolineato la necessità di "fermare l'immigrazione illegale extra-Ue” che è collegata agli attacchi terroristici.

