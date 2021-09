https://it.sputniknews.com/20210901/lera-del-lavoro-da-remoto-nella-pubblica-amministrazione-sta-per-finire-12738416.html

L’era del lavoro da remoto nella Pubblica Amministrazione sta per finire

L’era del lavoro da remoto nella Pubblica Amministrazione sta per finire

Un emendamento allo studio sul decreto green pass potrebbe riportare in presenza la maggioranza dei lavoratori pubblici, con l’aggiunta dell’obbligo della... 01.09.2021, Sputnik Italia

Il lavoro da remoto, diventato per moltissimi dipendenti pubblici la norma da febbraio 2020, potrebbe essere sul suo binario finale.Il ministro per la Pubblica amministrazione Renato Brunetta in queste settimane ha più volte dichiarato di voler far tornare in presenza i lavoratori del settore. E adesso il governo sta studiando un emendamento al decreto green pass, per far tornare “la normalità” il lavoro in presenza, garantendo il lavoro da remoto senza accordo interno fino al 31 dicembre, ma ridimensionandolo.Brunetta ieri ha ribadito che la crescita del Pil italiano “potrebbe essere addirittura superiore se si ripristinerà la modalità ordinaria di lavoro in tanto nel pubblico quanto nel privato”.I nodi da sciogliereL’emendamento ha prima di tutto dei risvolti politici. L’obbligo di green pass anche per la PA aprirebbe un nuovo terreno di scontro nella maggioranza, dove Lega e M5S sono meno convinte delle posizioni legate ai vaccini e alla certificazione verde.Ci dovrà essere un’interlocuzione con i sindacati con cui erano stati stabiliti i protocolli di lavoro in sicurezza durante l’emergenza.Infine, resta la questione dell’armonizzazione con gli uffici privati, dove le condizioni sono identiche sul piano epidemico.

