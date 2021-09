https://it.sputniknews.com/20210901/istat-la-disoccupazione-scende-al-93-a-luglio-440mila-occupati-in-piu-rispetto-al-2020-12743273.html

Istat, la disoccupazione scende al 9,3%: a luglio 440mila occupati in più rispetto al 2020

Istat, la disoccupazione scende al 9,3%: a luglio 440mila occupati in più rispetto al 2020

Nel mese di luglio il tasso di disoccupazione è sceso al 9,3%, quasi un punto in meno rispetto all'inizio del 2021 (10,2%), secondo quanto riferisce l'Istat... 01.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-01T16:04+0200

2021-09-01T16:04+0200

2021-09-01T16:04+0200

italia

lavoro

istat

occupazione

disoccupazione

statistica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/11/10559039_0:195:2951:1854_1920x0_80_0_0_b9082c3f7b92305d94ebedafba67e25c.jpg

Il tasso di inattività, relativo alle persone che non fanno parte della forza lavoro, è al 35,5%, in lieve aumento di un decimale rispetto a giugno 2021, quando ha toccato il minimo dall'aprile 2020.OccupazioneIl numero degli occupati diminuisce di 23 mila unità rispetto al mese di luglio, riportando una lieve variazione negativa di 0,1 punti. Stabile il tasso di occupazione al 58,8%, in aumento di 1,5 punti rispetto allo stesso periodo del 2020.Confrontando il trimestre maggio-luglio 2021 con il precedente (febbraio-aprile), il livello dell'occupazione è più alto di 1,4 punti, con un aumento di 317mila unità.DisoccupazioneIl numero di disoccupati diminuisce di 1,2 punti rispetto a giugno, con 29 mila unità in meno. Il dato si concentra prevalentemente tra gli uomini e i giovani di 15-24 anni. Il tasso di disoccupazione scende al 9,3% (-0,1 punti) e tra i giovani è al 27,7% (-1,6 punti). Su base tendenziale, la diminuzione è pari allo 0,8% e diminuisce significativamente del -4,2% tra i 15 e i 24 anni.InattivitàA luglio 2021 si registrava un aumento dello 0,2% del numero degli inattivi tra i 15 a 64 anni, con 28 mila unità in più. L'aumento coinvolge i soli uomini e tutte le classi d’età, ad eccezione dei 25-34enni. Il tasso di inattività, in lieve aumento di un decimale, sale al 35,5% rispetto a luglio, mese in cui è stato toccato il minimo dall'aprile 2020.Su base tendenziale, il tasso d'inattività si riduce di 1 punto esatto.Il commento dell'IstatRispetto al mese di gennaio, a luglio 2021 ci sono stati 550 mila occupati in più. L'aumento è stato determinato dalla forte crescita registrata nei cinque mesi precedenti. Il tasso di occupazione è aumentato di 1,6 punti percentuali, tuttavia non si è ancora tornati al livello pre-pandemia.

raus jUEde Ora che è finita l'estate, un calcio in culo ai lavoratori stagionali e la disoccupazione torna come prima. Ma ovviamente sarà colpa dei no vax e dei lockdown. Ormai è diventato famoso Draghi do Nascimento. 1

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, lavoro, istat, occupazione, disoccupazione, statistica