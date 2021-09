https://it.sputniknews.com/20210901/hijab-chador-niqab-burqa-che-differenza-ce-12746316.html

Hijab, Chador, Niqab, Burqa: che differenza c’è?

Hijab, Chador, Niqab, Burqa: che differenza c'è?

La tradizione delle donne islamiche di coprirsi è direttamente legata agli insegnamenti del Profeta Maometto e alle prescrizioni della Shari'a.

Il Corano e il complesso di regole di vita e di comportamento dettato da Dio per la condotta morale, religiosa e giuridica dei suoi fedeli, chiamato Shari’a, prevedono per l’uomo, e soprattutto per la donna, regole di abbigliamento in pubblico volte alla modestia. Il velo islamico per la donna ne è l’esempio più evidente, ma esistono tipi di velo molto differenti tra loro a seconda del paese, della tradizione e del grado di osservanza religioso. Vediamoli qui di seguito:Hijab – semplice foulard che copre i capelli e il collo della donna, lasciandone scoperto il viso. È la copertura minima prevista dalla shari'a – diffuso in tutto il mondo musulmano.Al Amira – variante dell’Hijab, ma più coprente. Di solito bianco, è composto da due pezzi e rimane più aderente rispetto all’Hijab. Molto diffuso in Tunisia, Egitto, Turchia e Iraq.Shayla – velo lungo e rettangolare, popolare nella regione del Golfo. Nasconde anche le spalle, ma lascia libero il volto.Khimar - mantello che copre dalla testa in giù, in alcuni modelli fino a sotto i fianchi, in altri fino alle caviglie. Copre completamente capelli, collo e spalle, ma lascia il viso aperto. Tuttavia, può essere abbinato a un velo che copre anche il viso.Chador - generalmente nero, copre l’intero corpo, ma lascia libero il volto. Molto diffuso in Iran.Niqab - velo nero che copre tutto il corpo, compreso il volto, e lascia scoperti solo gli occhi. Diffuso in Arabia Saudita e Yemen.Burqa - per lo più azzurro, con una griglia all'altezza degli occhi, copre interamente il corpo della donna. Diffuso in Afghanistan e raramente in altre parti del mondo. Generalmente associato ad un'osservanza di tipo integralista della religione.Burquini – si tratta di un discorso a parte. Non appartiene alla tradizione islamica, ma è un prodotto commerciale, un marchio registrato, apparso nel 1993 e destinato al pubblico femminile di fede islamica per la commercializzazione. Si tratta semplicemente di un costume da bagno coprente.

