Green pass: al via da oggi l'obbligo per scuole e trasporti, ecco cosa cambia

Le nuove misure riguardano tanto il trasporto terrestre, quanto quello marittimo e aereo. 01.09.2021, Sputnik Italia

A partire da oggi, 1 settembre, si estendono il numero e la tipologia di attività per le quali sarà obbligatorio avere il green Pass, che in precedenza comprendeva ristoranti, palestre e musei.La certificazione dovrà infatti essere mostrata per accedere a diverse tipologie di trasporto a lunga percorrenza, ma anche per il personale scolastico e per gli studenti universitari maggiorenni.Ma ecco, nel concreto, quali sono i maggiori cambiamenti introdotti dal decreto governativo, a partire dalla giornata odierna, nell'uso del certificato verde in Italia.Trasporto terrestre Il green pass sarà necessario per spostarsi con treni e bus di linea a lunga percorrenza. Il provvedimento riguarda anche i treni ad alta velocità, gli intercity e i treni a lunga e media percorrenza, per i quali la capienza sarà aumentata dal 50% all'80% per carrozza.Trasporto marittimoPer quanto concerne navi e traghetti a lunga percorrenza, i passeggeri saranno tenuti a dimostrare di essere vaccinati o di aver effettuato un tampone con esito negativo nelle ultime 48 ore. Saranno esentati, in questo senso, i passeggeri del traghetto sullo stretto di Messina, che collega la Calabria e la Sicilia.Trasporto aereo Saranno invece ancora più stringenti le misure che riguarderanno coloro che sceglieranno di spostarsi in aereo: non saranno infatti previste eccezioni, con il green pass che sarà obbligatorio anche per le brevi tratte locali.

raus jUEde In teoria cambia poco e niente, per cui si potrebbe anche fare a meno delle proteste annunciate. Bisogna invece caricare al massimo la molla della ribellione se e quando sarà emanato l'obbligo della vaccinazione. In questo caso io sono disposto a colpire in modo estremo (legittima difesa). 0

sulzano57 Giusto, come ??? 0

