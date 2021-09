https://it.sputniknews.com/20210901/google-e-diritti-dautore-sara-contestata-la-multa-dellantitrust-francese-da-500-milioni-12746476.html

Google e diritti d'autore, sarà contestata la multa dell'antitrust francese da €500 milioni

Google e diritti d'autore, sarà contestata la multa dell'antitrust francese da €500 milioni

Il colosso americano ha espresso disaccordo su alcune delle questioni legali e sull'entità della multa inflitta. 01.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-01T20:09+0200

2021-09-01T20:09+0200

2021-09-01T20:09+0200

mondo

economia

francia

google

multa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/792/32/7923232_0:94:3306:1954_1920x0_80_0_0_0c37c795c1dd09635523516f7d54afa4.jpg

Google è pronta a fare appello contro una una multa di 500 milioni di euro, inflitta dall'antitrust francese a luglio per la mancata ottemperanza da parte della società alla sentenza che imponeva di presentare proposte per remunerare gli editori per il riutilizzo dei loro contenuti.Google, ha aggiunto il dirigente, riconosce il diritto d'autore e si è impegnata a firmare accordi con gli editori francesi.Nel 2019, la General Information Press Alliance francese ha presentato una denuncia contro Google per il suo rifiuto di operare secondo la legislazione europea sul diritto d'autore, la quale è stata pensata per rendere le società digitali responsabili del loro utilizzo di contenuti multimediali online.L'autorità antimonopoli transalpina ha concesso a Google due mesi per presentare un'offerta di remunerazione e ha minacciato di imporre una multa giornaliera fino a 900.000 euro se non lo avesse fatto.

https://it.sputniknews.com/20210713/francia-multa-da-500-milioni-a-google-per-violazione-dei-copyright-12124216.html

francia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, economia, francia, google, multa