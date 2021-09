https://it.sputniknews.com/20210901/g20-sullafghanistan-draghi-vola-da-macron-per-unintesa-sui-corridoi-umanitari-12738073.html

G20 sull’Afghanistan, Draghi vola da Macron per un’intesa sui corridoi umanitari

Domani, a cena, i due leader discuteranno, cercando di colmare il vuoto che lascia Merkel in uscita e puntando a creare un asse franco-italiano per le sfide... 01.09.2021, Sputnik Italia

Una cena a Marsiglia, con il presidente francese Emmanuel Macron, per stabilire un’intesa che guidi i prossimi mesi di navigazione in campo europeo e internazionale, a partire dalla crisi in Afghanistan, ma non solo.È questo l’obiettivo della visita lampo del premier Mario Draghi in Francia. Sul piatto ci sono moltissimi dossier e su tutti c’è la necessità di saldare l’alleanza tra Roma e Parigi, “sincronizzare le agende” e fare fronte comune, soprattutto in vista dell’uscita di scena della cancelliera tedesca Angela Merkel, prossima alla fine del mandato.Tra gli argomenti c’è l’Afghanistan, su cui a Macron ancora brucia il flop della “safe zone”, bocciata in Consiglio di sicurezza Onu. Sullo stesso tema, la fumata grigia della riunione dei ministri degli Interni UE, che non hanno raggiunto un accordo sui corridoi umanitari a guida europea.Bisogna, quindi, decidere sul da farsi. Draghi intende trovare una sponda sul G20 straordinario sull’Afghanistan, entrambi i leader vogliono trovare uno snodo per andare avanti con la difesa comune europea e, infine, bisogna mostrare agli altri stati membri UE che c’è chi può ancora guidare l’Europa.Il G20 straordinario e i corridoi UnhcrIl nodo da sciogliere sulla riunione dei 20 Grandi è la presenza allo stesso tavolo di Iran e Cina.Sul fronte delle proposte da portare avanti al G20, Draghi e Macron vorrebbero rilanciare la proposta di corridoi umanitari, bocciati all’interno dell’UE, ma che potrebbero essere gestiti a livello internazionale sul campo dall'Unhcr.L’intreccio tra Afghanistan e LibiaA cena a Marsiglia, Draghi e Macron discuteranno anche di un altro scenario internazionale direttamente collegato all’Afghanistan: la Libia.Mosca ha bisogno dell’Occidente per evitare il rischio terrorismo in Asia centrale, Ankara sta trattando la gestione dell’aeroporto di Kabul ed è focalizzata sulla crisi afghana per i possibili risvolti di flussi migratori che la vedrebbero coinvolta come con la Siria.

