Francia: allarme rischio listeria, prosciutto cotto ritirato dai supermercati

Francia: allarme rischio listeria, prosciutto cotto ritirato dai supermercati

In Francia è scattato l'allarme per il rischio di listeria all'interno di alcune vaschette di prosciutto cotto a fette, ritirate subito dai supermercati.

01.09.2021

2021-09-01T16:17+0200

2021-09-01T16:17+0200

francia

alimentazione

contaminazione

L’allarme è stato lanciato dal sito Rappel Conso, un sito francese che ha avvisato i consumatori sulla possibile contaminazione da listeria di alcune vaschette di prosciutto a fette Herta, venduto da molte catene di supermercati francesi.Il prodotto incriminato è, nello specifico, il prosciutto "Le Bon Paris à étouffée - 6 fette", rivenduto nei supermercati nelle date tra il 25 ed il 27 agosto, con scadenza 22 settembre. Attualmente sono in corso le fasi di ritiro dalle varie catene di supermercati nelle quali era disponibile il prodotto.Cos'è la listeria e quali sono i rischi per l'uomoLa listeria è un batterio che, se ingerito attraverso gli alimenti, può causare la listeriosi, una malattia rara, ma, nella maggioranza dei casi, letale, in quanto porta al decesso i soggetti più fragili come neonati, anziani, donne gravide e adulti immuno-compromessi.Non è ancora stata stabilita la dose minima di batterio per infettarsi, ma anche con una carica batterica bassa è possibile contrarre la malattia. Nei casi di persone sane, si sviluppa sottoforma di problemi a livello gastrointestinale, ma può manifestarsi anche a distanza di settimane dopo il contagio.La listeriosi può assumere diverse forme cliniche, dalla gastroenterite acuta febbrile, più tipica delle tossinfezioni alimentari, a quella invasiva o sistemica.

francia

francia, alimentazione, contaminazione