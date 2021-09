https://it.sputniknews.com/20210901/filiera-italia-si-schiera-appoggio-totale-a-decisione-governativa-di-obbligo-vaccinale-12748157.html

Filiera Italia si schiera: "Appoggio totale a decisione governativa di obbligo vaccinale"

Filiera Italia si schiera: "Appoggio totale a decisione governativa di obbligo vaccinale"

01.09.2021

Il consigliere delegato di Filiera Italia Luigi Scordamaglia si esprime su una prossima decisione del Governo di introdurre il vaccino obbligatorio, dichiarando il pieno appoggio sulla questione ma richiedendo anche che la decisione sia presa a livello Governo.Necessaria una linea unicaIl consigliere delegato ha poi aggiunto che ritiene necessaria la creazione di una linea chiara valida per tutti i cittadini senza distinzioni fra categorie di lavori."Sostenere l’intervento del Governo non legittima, come invece è stato detto, nessuna fuga dalle responsabilità, ma evidenzia la necessità una linea d’indirizzo chiara e valida per tutti: non abbiamo tempo di procedere attraverso distinguo fra pubblico e privato, fra categorie di lavoratori, fra esercenti e dipendenti" ha precisato Scordamaglia.Obbligo vaccinale chiaro, con regole e tempi certiSecondo il consigliere delegato i prossimi passi non possono risolversi con un accordo fra sindacati e parti datoriali, l'obbligo vaccinale deve essere chiaro e senza eccezioni."L’obbligo vaccinale deve essere chiaro, prevedere regole e tempi certi anche per chi ancora non è riuscito ad accedere, si parta senza concedere alibi. Il Governo ci avrà sempre accanto nell’assumere questa decisione, ormai improrogabile, anche per assicurare il normale funzionamento della filiera agroalimentare" ha concluso Scordamaglia.

