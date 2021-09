https://it.sputniknews.com/20210901/cresce-lattesa-per-il-click-day-per-il-bonus-terme-da-200-euro-al-via-da-meta-ottobre-12749194.html

Cresce l’attesa per il click day per il bonus terme da 200 euro: al via da metà ottobre

Cresce l’attesa per il click day per il bonus terme da 200 euro: al via da metà ottobre

Sono stati stanziati 53 milioni di euro. Si può richiedere indipendentemente dall'Isee. E va utilizzato entro 60 giorni dalla prenotazione.

La data di lancio è stimata per la metà di ottobre, ma continua a crescere l’attesa per il bonus terme. Un voucher fino a 200 euro a persona da utilizzare negli stabilimenti termali indicati dal governo.Il click day non è stato ancora annunciato, ma si prevede che sarà una corsa al voucher, visto che per l’agevolazione sono stati stanziati 53 milioni di euro fino ad esaurimento.L’obiettivo del governo è quello di agevolare i cittadini nell’acquisto di servizi termali accreditati e sostenere un settore particolarmente colpito dalla pandemia e dalle chiusure.Come funziona il bonusLa misura di sostegno è stata pubblicata ai primi di agosto in Gazzetta Ufficiale.Le richieste si potranno effettuare sul sito del ministero dello Sviluppo economico e di Invitalia non appena sarà pubblicata la sezione dedicata.La stima è che su 53 milioni stanziati si possano distribuire 250mila voucher.La prenotazione si potrà effettuare presso la struttura termale accreditata e scelta che poi provvederà a rilasciare un attestato di prenotazione, valido 60 giorni.Sarà poi “l’ente termale presso il quale il cittadino ha fruito i servizi termali che provvederà a richiedere a Invitalia, mediante apposita piattaforma informatica, il rimborso del valore del buono utilizzato dal cittadino”, si legge sul sito del Mise.

