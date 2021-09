https://it.sputniknews.com/20210901/covid-speranza-sotto-scorta-per-le-minacce-dei-no-vax-12748291.html

Covid, Speranza sotto scorta per le minacce dei No Vax

Il ministro della Salute è finito nel mirino di No Vax e No Green pass, che negli ultimi giorni hanno lanciato attacchi e minacce dai social. 01.09.2021, Sputnik Italia

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, è sotto scorta dopo le minacce dei gruppi contrari ai vaccini e al Green Pass, secondo un'indiscrezione riportata in esclusiva da Il Foglio.Nei giorni scorsi i gruppi No Vax e No Green pass scatenato un'offensiva nei confronti di politici, medici, virologi, personaggi televisivi favorevoli alla vaccinazione e al certificato verde. Sulla chat Telegram "Basta Dittatura" sono stati diffusi persino i contatti personali allo scopo di inviare insulti ed intimidazioni come punizione per aver avallato i provvedimenti anti-contagio e i vaccini. I movimenti, inoltre, hanno lanciato per oggi una giornata di mobilitazione con l'occupazione di stazioni e blocco dei binari, protestare contro l'imposizione del pass sanitario obbligatorio sui treni a lunga percorrenza e su alcuni altri mezzi di trasporto.Walter Ricciardi, consigliere di Speranza, ha definito gli episodi "istigazione a delinquere" e, intervenendo mercoledì mattina a Sky TG24, si è detto "d'accordissimo" con il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri che ieri aveva definito le minacce dei No Green Pass nei atti di "terrorismo".Tra le personalità nel mirino dei gruppi No Vax e No Green pass anche il ministro degli Esteri, Luigi di Maio, e l'infettivologo Matteo Bassetti.

Irina Derefko Troppo poco! E' quello che si merita. Delinquente patentato! 2

hell bell se le scritte da solo come le svastiche al contrario quando in italia si facevano aperitivi e si abbracciavano cinesi.... 2

