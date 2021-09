https://it.sputniknews.com/20210901/covid-in-venezuela-maduro-annuncia-il-vaccino-per-i-bambini-dai-3-anni-in-su-da-ottobre-12738275.html

Covid in Venezuela, Maduro annuncia il vaccino per i bambini dai 3 anni in su da ottobre

In vista dell'inizio dell'anno scolastico e del ritorno in classe degli studenti, il presidente venezuelano ha annunciato l'estensione della campagna vaccinale... 01.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-01T09:48+0200

2021-09-01T09:48+0200

2021-09-01T09:48+0200

venezuela

coronavirus nel mondo

vaccino

Il Venezuela estenderà la campagna di vaccinazione contro il Covid-19 a bambini e ragazzi, dai 3 ai 18 anni, a partire da ottobre. Lo ha annunciato il presidente Nicolas Maduro Moro in un discorso pubblico trasmesso martedì dalla televisione nazionale.La vaccinazione permetterà la riapertura dell'anno scolastico, con il ritorno degli alunni in classe.Il governo venezuelano ha sospeso le lezioni faccia a faccia nel marzo 2020, quando sono stati rilevati i primi due casi di COVID-19 nel paese, e da allora gli studenti hanno seguito le lezioni da remoto.Allo stesso modo, nell'ottobre 2020, l'Esecutivo aveva implementato le consulenze pedagogiche, in modo che gli studenti potessero frequentare gli istituti di istruzione durante le settimane di flessibilità. In più occasioni, però le lezioni sono state sospese a causa dell'aumento dei contagi. Il presidente Maduro non ha specificato quale vaccino verrà utilizzato per immunizzare i giovanissimi.Il Venezuela ha dato il via alla campagna di vaccinazione nazionale a febbraio, con i vaccini Sputnik V dalla Russia e Sinopharm dalla Cina. Successivamente è stato incluso anche Abdala, il vaccino prodotto a Cuba.Per via della crisi dovuta alla pandemia di COVID-19, il governo del Venezuela ha chiesto di sbloccare i fondi che il paese ha a Londra e trasferirli, sotto la mediazione dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), per l'acquisto di medicinali, strumenti e vaccini.Il bilancio della pandemia di Covid-19 in Venezuela è di 334.343 casi e 4.010 decessi dai primi casi di infezione accertati nel marzo 2020.

VR80 Che strano che nessuno sputnikiota gridi...assassino..finirai a Norimberga!!!! Ridicoli buffoni!! 0

Cristina Cappugi L'articolo non dice se il vaccino sarà obbligatorio, nel qual caso grande delusione su Maduro. 0

venezuela

venezuela, coronavirus nel mondo, vaccino