Covid, D'Amato: "Il 92% dei malati gravi sono non vaccinati"

D'Amato ha condannato gli atti di violenza fisica e verbale perpetrati nell'ultimo periodo da No-Vax e No-Pass. 01.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-01T12:52+0200

2021-09-01T12:52+0200

2021-09-01T13:08+0200

Nel Lazio "il 92% dei ricoverati in terapia intensiva non è vaccinato: stiamo andando verso una pandemia dei non immunizzati, questo è il concetto di fondo e dobbiamo attrezzarci.Ad affermarlo, in diretta ai microfoni di Radio Rai, è l'assessore alla Sanità laziale, Alessio D'Amato.Il funzionario si è in particolar modo soffermato sulla questione della mancata copertura di una parte del personale medico sanitario, chiarendo che coloro che si rifiutano di farsi somministrare il vaccino possono rischiare il licenziamento.Nel corso della propria intervista, l'assessore è tornato anche sul tema, a lui molto caro, dei costi per i pazienti gravi "No-Vax" per i quali, ieri, non aveva escluso la possibilità di addebbitamento toale del ricovero.In questo senso, D'Amato ha condannato fermamente gli atti di violenza, tanto fisica quanto verbale, perpetrata da No-Vax e No-Pass in queste ultime settimane:"Sono 580 giorni che stiamo combattendo il virus e in ques'ultima fase notiamo un aumento della violenza verbale e sui social nei confronti di medici e infermieri, questo è intollerabile. La libertà e la responsabilità devono andare di pari passo", ha dichiarato ancoraQuattro milioni di immunizzati nel LazioIn mattinata, Alessio D'Amato aveva presenziato a Latina, in occasione della programmazione territoriale della Asl assieme al Prefetto, al sindaco del Capoluogo pontino e al Presidente della provincia di Latina.Nell'occasione, il numero uno della Sanità laziale aveva fatto il punto sull'andamento della campagna vaccinale in Regione, sottolineando gli ottimi risultati raggiunti.

raus jUEde State rifiutando le giuste cure domiciliari ai non vaccinati, senza le quali li fate finire nelle terapie intensive. Restituitele o saremo costretti a riprendercele sopprimendo tutti coloro che, direttamente o indirettamente, le stanno negando/occultando. Questo è l'ultimo avvertimento. 2

Irina Derefko Buffone svenduto! Chi glieli da i numeri nonna papera? 1

