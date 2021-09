https://it.sputniknews.com/20210901/coni-malago-smentisce-il-suo-impegno-in-politica-ma-rivendica-la-necessita-dello-ius-soli-sportivo-12737702.html

CONI: Malagò smentisce il suo impegno in politica, ma rivendica la necessità dello Ius soli sportivo

Il presidente del Coni svela le lusinghe dei partiti, ma resta fedele allo sport. E racconta gioie e dolori di Tokyo 2020. 01.09.2021, Sputnik Italia

Le sirene della politica hanno cercato di attrarre anche Giovanni Malagò, presidente del Coni, e volto dello sport italiano, ma il numero uno ha detto sempre di no e alla Stampa smentisce che Silvio Berlusconi abbia cercato di coinvolgerlo quest’estate in Sardegna.L’incontro con Berlusconi è avvenuto per coincidenza, il Cavaliere lo ha invitato a Porto Rotondo e Malagò era in barca in zona. “Mi ha mostrato e descritto con una passione incredibile il suo meraviglioso giardino” e “non abbiamo mai parlato di politica”.Alla domanda secca se scenderà mai in campo, la risposta non lascia adito a dubbi.Lo Ius soli sportivoIn politica, però, in qualche modo ci è entrato, parlando di un tema divisivo come lo Ius soli, anche se dal punto di vista sportivo.“Se un atleta è bravo, perché deve aspettare i 18 anni ad avviare la pratica?”.E Malagò sostiene che questa sua posizione è condivisa anche dal leader della Lega Matteo Salvini.Le Olimpiadi della storiaMalagò poi parla dei Giochi e dei 10 ori italiani, tra sorprese e delusioni.“Medaglie insospettabili, flop a sorpresa. È andata come previsto” anche se “nelle mie previsioni c’erano due ori certi: Busà nel karate e la coppia Tita-Banti nella vela. E li ho centrati. Poi avevo messo sul podio Tamberi e la staffetta. Certo non l’oro di Jacobs”.L’accoglienza degli atleti afghaniIl presidente del Coni annuncia poi che, d’accordo con il premier Mario Draghi, le federazioni hanno “carta bianca” per offrire “aiuti e accoglienza agli atleti in fuga” dall’Afghanistan.

