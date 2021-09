https://it.sputniknews.com/20210901/cinque-morti-in-sette-mesi-i-monopattini-le-poche-regole-e-le-norme-in-attesa-in-parlamento-12741297.html

Cinque morti in sette mesi: i monopattini, le poche regole e le norme in attesa in Parlamento

Dopo il tragico incidente in cui ha perso la vita un 13enne a Sesto San Giovanni, nel centro sono stati imposti nuovi limiti e divieti, ma manca un testo... 01.09.2021, Sputnik Italia

Il 13enne morto per la caduta da un monopattino ha riaperto la polemica sulla mancanza di regole precise e salvavita per l’utilizzo di questo mezzo di trasporto.Sono cinque i morti in sette mesi, secondo le statistiche ufficiali, ma si conta almeno un incidente grave ogni tre giorni, secondo l’Osservatorio Asaps (Associazione sostenitori amici polizia stradale).E se a Sesto San Giovanni, dopo il tragico incidente che ha causato la morte di Fabio Mosca, il sindaco ha imposto limiti di velocità e l’obbligo del casco per tutti, resta un vuoto normativo nazionale.In Parlamento, intanto, sono state depositate quattro proposte di legge in materia di sicurezza e circolazione sul monopattino: due alla Camera e due al Senato. L’unica in corso di esame a Montecitorio in commissione, però, è quella presentata dal forzista Roberto Rosso.Cosa prevede la proposta all’esameSecondo il testo presentato da Rosso, tutti i mezzi che possano viaggiare oltre i 20 km/h devono essere dotati di un regolatore di velocità, non superiore a sei km/h nelle aree pedonali e non oltre 20 km/h in generale.Il testo prevede anche l’obbligo di procedere su un'unica fila, senza affiancamenti, e il divieto di trasportare altre persone, animali e/o oggetti.Vietato anche condurre gli animali e farsi trainare.Infine, secondo Rosso, il monopattino dovrebbe essere condotto a mano a partire da mezz’ora dopo il tramonto nelle strade urbane con un limite di 30 km/h.La decisione del sindaco di Sesto San GiovanniIn attesa che si faccia chiarezza sulle regole generali, il primo cittadino Roberto Di Stefano ha disposto l'obbligo di casco per tutti (fino ad oggi solo per i minori) e limiti di velocità di 20 km all'ora sulle piste ciclabili e di 5 km/h nelle aree pedonali.Cinque vittime dall’inizio dell’annoFabio Mosca, il 13enne di Sesto San Giovanni, è la quinta vittima dall'inizio dell'anno di incidenti in monopattino.Il 9 febbraio aveva perso la vita, nel quartiere di Marassi a Genova, un'impiegata di 34 anni, finita contro un autoarticolato.Il 23 giugno, a Roma, un 52enne aveva perso il controllo del mezzo, era caduto ed era morto a causa dell’impatto.Il 9 agosto, un incidente nel centro di Firenze, in un cui un 27enne originario dello Sri Lanka alla guida di un monopattino si era scontrato con uno scooter.Dopo un incidente avvenuto il 29 luglio a Roma, e dopo tre settimane di coma, nei giorni scorsi è morto un 27enne di origini filippine, caduto sulla pista ciclabile.Nel 2020 si era contata una sola vittima morta a causa del monopattino, un 60enne di Budrio, in provincia di Bologna.Secondo i dati ufficiali Aci-Istat, l'anno scorso - a partire da maggio - gli incidenti stradali con lesioni a persone che hanno coinvolto almeno un monopattino elettrico sono stati 564.

