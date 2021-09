https://it.sputniknews.com/20210901/britney-spears-la-cantante-accusa-il-padre-tutore-di-tentata-estorsione-per-2-milioni-12741824.html

Britney Spears: la cantante accusa il padre-tutore di tentata estorsione per $2 milioni

Va avanti il contenzioso legale tra Britney Spears e il suo padre-tutore Jamie Spears. 01.09.2021, Sputnik Italia

Matthew S. Rosengart, legale di Britney Spears, ha presentato in tribunale nuovi documenti che proverebbero la tentata estorsione da parte di Jamie Spears ai danni di sua figlia, di cui è anche tutore.Secondo l'avvocato della popstar, l'uomo starebbe chiedendo una cifra pari a circa 2 milioni di dollari in pagamento al suo team legale e all'ex business manager Tri Star.Il legale ha quindi definito quello del padre della cantante come un "palese tentativo del signor Spears di barattare la sospensione e la rimozione in cambio di circa 2 milioni di pagamenti, in aggiunta ai milioni già raccolti dal patrimonio della mia cliente".Per tali motivi, la difesa di Britney Spears ha chiesto la rimozione del padre dal ruolo di tutore nella prossima udienza prevista per il 29 settembre."Il mondo ha ascoltato la testimonianza coraggiosa e convincente della signora Spears. La vita di Britney Spears è importante. Il suo benessere è importante. Ogni giorno è importante. Non c'è motivo di aspettare. Jamie Spears deve dimettersi o essere sospeso entro e non oltre il 29 settembre 2021", si legge nella nota del legale.In precedenza, Britney Spears aveva lanciato pesanti accuse contro il padre-tutore, definendo il suo comportamento "abusante".

