https://it.sputniknews.com/20210901/afghanistan-linvito-del-sindaco-di-san-giorgo-a-cremano-affittare-le-case-ai-rifugiati-12747575.html

Afghanistan, l'invito del sindaco di San Giorgo a Cremano: affittare le case ai rifugiati

Afghanistan, l'invito del sindaco di San Giorgo a Cremano: affittare le case ai rifugiati

Il comune di San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, è impegnato da diversi anni impegnata nell'attività solidale d'accoglienza in collaborazione con il... 01.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-01T22:40+0200

2021-09-01T22:40+0200

2021-09-01T22:40+0200

italia

afghanistan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/16/12611477_0:39:960:579_1920x0_80_0_0_d36ea2b83d2dde403551fce901888579.jpg

Giorgio Zinno, sindaco di San Giorgio a Cremano (Napoli), ha lanciato un appello ai concittadini per affittare appartamenti a prezzi di mercato per ricevere le famiglie in fuga dall'Afghanistan. Il comune è tra i pochi che lo scorso 19 agosto, con una lettera al prefetto, si è messo a disposizione per accogliere le famiglie afghane rifugiate in Italia, tramite il programma di accoglienza SAI, senza costi aggiuntivi per lo stato e per il comune.In vista dell'imminente approvazione della documentazione da parte del Ministero, il primo cittadino invita "i cittadini disposti ad affittare gli appartamenti a prezzi di mercato a scrivere alla e-mail sindaco@e-cremano.it", per comunicare disponibilità a Prefettura e Ministero. "E' necessario fare uno sforzo per sostenere le famiglie degli afghani che hanno collaborato per anni con il contingente militare italiano e che avrebbero rischiato una fine orribile se fossero rimasti in Afghanistan''Il comune di San Giorgio a Cremano da anni accoglie le famiglie di rifugiati in fuga dai propri nell'ambito del Progetto SAI. Grazie ai programmi implementati nel progetto di accoglienza i rifugiati possono frequentare corsi di lingua italiana e corsi di scolarizzazione per i minori, oltre a ricevere un alloggio, per garantire la piena integrazione con la comunità cheli ospita.

Россия щедрая душа Probabilmente in UE, molta di questa gente verrà utilizzata insieme a quelli già arrivati da altri canali e nell'ultimo decennio nella destabilizzazione ed eventuale provocazione per scoppio delle guerre civili ! 0

1

afghanistan

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, afghanistan