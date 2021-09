https://it.sputniknews.com/20210901/afghanistan-i-talebani-respingono-la-richiesta-di-dichiarare-il-panjshir-zona-sicura---fonte-12744283.html

Afghanistan: i talebani respingono la richiesta di dichiarare il Panjshir zona sicura - fonte

La richiesta avanzata dal leader della resistenza afghana, Ahmad Massoud, di rendere la provincia del Panjshir, l'unica regione ancora non controllata dai... 01.09.2021, Sputnik Italia

Una fonte appartenente ai talebani* ha svelato alcuni dettagli sull'andamento delle trattative, facendo notare che alcune condizioni avanzate dal leader della resistenza sono inaccettabili per loro.In precedenza, uno dei leader talebani*, Amir Khan Muttaqi, aveva comunicato che le trattative del movimento islamista con il Fronte di resistenza dell'Afghanistan in Panjshir non avevano portato a nessun risultato. I militanti talebani sono dispiegati al confine con la provincia, ha aggiunto Muttaqi.Ad inizio agosto, i talebani hanno lanciato una vasta offensiva contro le forze governative afghane, alla luce della decisione degli USA di ritirare le proprie truppe. Il 15 agosto, i talebani sono entrati nella capitale Kabul e hanno occupato il palazzo presidenziale e, il giorno successivo, hanno dichiarato la fine della guerra.Il Panjshir è l'ultima provincia afghana non conquistata dai talebani. Il leader della resistenza locale è Ahmad Massoud, figlio di Ahmad Shah Massoud, leader dell'Alleanza anti-talebana del Nord, ucciso dai terroristi il 9 settembre 2001.Zahir Aghbar, l'ambasciatore afghano in Tagikistan, aveva in precedenza affermato che, a suo avviso, i talebani intendono eliminare Massoud senza avviare alcun colloquio con i rappresentanti delle forze di resistenza.*Organizzazione terroristica estremista illegale in Russia ed in altri Paesi

