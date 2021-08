Venezia, Franceschini esclude ticket o tornelli: "Bisogna sfruttare tecnologie meno invasive"

"Bisogna combattere l'eccessivo affollamento nelle città d'arte, ma senza alcun contributo d'accesso. Bisogna sfruttare tecnologie meno invasive per controllare i flussi, che ci sono, ma se penso ai tornelli mi viene in mente un aeroporto, non una città. Per il resto tutto è nelle mani dei sindaci, noi siamo qua per dare una mano", ha affermato Franceschini a margine delle Gallerie dell'Accademia a Venezia.