https://it.sputniknews.com/20210831/venezia-approvato-dopo-un-anno-di-sperimentazione-il-servizio-di-noleggio-monopattini-elettrici-12733289.html

Venezia, approvato dopo un anno di sperimentazione il servizio di noleggio monopattini elettrici

Venezia, approvato dopo un anno di sperimentazione il servizio di noleggio monopattini elettrici

Inaugurato dal Comune di Venezia il servizio di noleggio monopattini elettrici. Con l'iniziativa, la cui fase sperimentale era iniziata ad agosto 2020, sono... 31.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-31T19:32+0200

2021-08-31T19:32+0200

2021-08-31T19:32+0200

italia

venezia

servizi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1f/12735316_0:709:2048:1861_1920x0_80_0_0_7b6428351f82a361090639d121c413f8.jpg

In via sperimentale, il Comune di Venezia aveva deciso di offrire il servizio di noleggio monopattini per un anno a partire da agosto del 2020, affidandolo alla società Bit Mobility, con una flotta di 400 monopattini e 66 aree di parcheggio.Di questi 400 mezzi, 300 sono in terraferma e 100 si trovano al Lido di Venezia, con anche le aree di parcheggio distribuite tra terraferma e Lido.Secondo quanto disposto dal Comune di Venezia, la circolazione dei monopattini elettrici deve seguire le regole del codice stradale:I dati dopo un anno di sperimentazioneNel primo anno di sperimentazione, l'età media degli utenti ha oscillato tra i 30 e i 33 anni e ha coinvolto, per il 75%, persone di sesso maschile. I lavoratori sono stati il 51%, gli studenti il 21% e i liberi professionisti il 18%.Il monopattino è stato principalmente impiegato negli spostamenti legati al tempo libero, circa il 72% delle volte, contro il 23% degli spostamenti casa-lavoro.La fascia oraria in cui si è registrato un maggiore utilizzo del servizio è stata quella dalle 16 alle 20.Lo scorso 22 luglio, la Giunta comunale ha dato la definitiva approvazione del servizio, promettendo un aumento della flotta di monopattini a 550 mezzi.

https://it.sputniknews.com/20210830/tragedia-a-sesto-san-giovanni-13enne-muore-dopo-caduta-da-monopattino-elettrico-12722448.html

venezia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, venezia, servizi