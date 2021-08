https://it.sputniknews.com/20210831/vaccini-sileri-obbligo-per-gli-over-40-da-tenere-nel-cassetto--12734264.html

Vaccini, Sileri: "Obbligo per gli over 40 da tenere nel cassetto"

Vaccini, Sileri: "Obbligo per gli over 40 da tenere nel cassetto"

Il sottosegretario apre all'ipotesi dell'obbligo vaccinale per chi ha più di quaranta anni. Decisive le prossime tre settimane. 31.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-31T18:16+0200

2021-08-31T18:16+0200

2021-08-31T18:16+0200

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/12/10282953_0:0:3335:1876_1920x0_80_0_0_b6aa2b75e5a7db1def78ed23f8992723.jpg

L'obbligo vaccinale è "da tenere nel cassetto" e "probabilmente" sarà disposto per le persone "sopra i quaranta anni". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, a Sky Tg 24. "Ora il nostro compito è cercare di vaccinare più persone, portandole alla vaccinazione con qualunque modo", spiega Sileri, specificando che "in questo momento" il green pass "è il modo più corretto". "Aspettiamo di vedere i numeri della prossime due o tre settimane, ma non facciamoci prendere di sorpresa - aggiunge - Non possiamo continuare ad avere prestazioni sanitarie non Covid arretrate". La cosa fondamentale è "ripartire e mettere in sicurezza il Paese".Questa mattina, ospite ad Agorà, Sileri aveva avvertito sul rischio ancora altissimo di una nuova ondata che potrebbe provocare sino 30 mila morti nel Paese. In Italia ci sono infatti quasi quattro milioni di persone non vaccinate contro il Covid. Nelle prossime settimane è “inevitabile” che arrivi un’altra ondata di contagi che potrebbe colpire coloro che non si sono immunizzati.La situazione dei vaccini in ItaliaIn Italia è stato immunizzato contro il Covid-19 quasi il 70% della popolazione con più di 12 anni, che costituisce la platea della campagna di vaccinazione nazionale. Lo si apprende dal report odierno di Aifa.Sono 37.690.148 le persone che hanno completato il ciclo di vaccinazione con la doppia dose o il vaccino monodose, pari al 69,78 % della platea.Dall'inizio della campagna vaccinale sono state somministrate in totale 77.532.362 dosi su 86.125.986 ricevute. L'efficacia della campagna nazionale, stimata dal rapporto tra dosi effettuate sul totale, è pari al 90%.

https://it.sputniknews.com/20210831/sileri-lancia-lallarme-una-nuova-ondata-causera-30mila-morti-in-italia--lultima-chiamata-12727498.html

Némesis Cari signori... come dire?!... "democraticamente golpisti"... se VOI mi OBBLIGATE a vaccinarmi, anche soltanto col ricatto del cd greenpass, non sarò più IO a dovervi firmare alcun ridicolo consenso +/- (dis)informato, ma sarete semmai sempre VOI a dovermi consegnare un documento con il quale mi GARANTITE che il vaccino sarà sia efficace che, prim'ancora, innocuo, attestazione in mancanza della quale sarete ancora una volta VOI a incorrere in veri e propri REATI, come per esempio quello di VIOLENZA PRIVATA, FORZANDOMI infatti A SUBIRE UN TRATTAMENTO SANITARIO CHE POTREBBE ADDIRITTURA DIMOSTRARSI DANNOSO PER LA MIA SALUTE e questo semplice concetto dovrebbe essere ben chiaro perfino a capre come voi... 4

raus jUEde All'inizio non si percepiva in Sileri questa morbosa attrazione verso il suicidio. 1

10

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus in italia