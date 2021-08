https://it.sputniknews.com/20210831/vac-cinema-vaccino-e-cinema-gratuito-ai-ragazzi-che-partecipano-allopen-day-di-rieti-12734545.html

VAC-Cinema, vaccino e cinema gratuito ai ragazzi che partecipano all'Open Day di Rieti

L'iniziativa è rivolta ai giovani dai 12 ai 18 che riceveranno un abbonamento gratuito per 5 spettacoli quando completeranno il ciclo vaccinale. L'Open Day si... 31.08.2021, Sputnik Italia

Rieti lancia VAC-Cinema, l'iniziativa organizzata da Asp Rieti e Fondazione Varrone, che mette insieme cinema e vaccini per un Open Day di due giorni dedicato ai giovani tra i 12 e i 18 anni.L'iniziativa è" indirizzata ai giovani che si preparano a tornare a scuola e vogliono farlo in sicurezza". I ragazzi potranno sottoporsi alla vaccinazione presentandosi senza prenotazione all'ex chiesa di San Giorgio dalle 15.00 alle 21.00. A completamento del ciclo vaccinale, gli studenti riceveranno, attraverso una apposita card, l’abbonamento per assistere a 5 spettacoli gratuiti presso il Cinema Moderno di Rieti.L'iniziativa è patrocinata dalla Fondazione Varrone, che oltre a mettere a disposizione i suoi spazi, finanzierà l'acquisto di 400 abbonamenti al Cinema Moderno per 5 spettacoli che si sono immunizzati. "E' direttamente ai ragazzi che ci rivolgiamo: sappiamo quanto è mancata loro la scuola, la compagnia, la socialità. Per questo al vaccino abbiamo abbinato ingressi gratis al cinema, perché dopo tante restrizioni non c’è niente di più eccezionale del ritorno alla normalità”, afferma il presidente della fondazione, Antonio D'Onofrio, rimarcando come la Fondazione Varrone abbia garantito in tempi rapidissimi l'attivazione dei due principali hub.“Da mesi stiamo lavorando incessantemente a un obiettivo prioritario: completare la campagna vaccinale per raggiungere quella protezione di comunità che possa tutelare la salute delle persone e dell’intera comunità del territorio della provincia di Rieti – afferma il Direttore Generale della Asl di Rieti Marinella D’Innocenzo."Oggi, l’obiettivo fondamentale per la Asl di Rieti è la vaccinazione del target scolastico. Prioritaria è la vaccinazione degli studenti 12-18 anni, proprio per garantire una maggiore sicurezza in vista dell’avvio del nuovo anno scolastico. Da qui l’esigenza di organizzare un nuovo evento di prevenzione e contenimento del SARS-CoV-2 dedicato esclusivamente agli studenti, nella speranza di poter aumentare ulteriormente il numero di immunizzati e con esso la possibilità di tornare in aula in presenza con tranquillità e serenità”, conclude.

