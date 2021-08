https://it.sputniknews.com/20210831/stop-alluso-della-benzina-rossa-anche-lultima-stazione-di-servizio-al-mondo-finisce-le-scorte-12734438.html

Stop all'uso della benzina rossa, anche l'ultima stazione di servizio al mondo finisce le scorte

Stop all'uso della benzina rossa, anche l'ultima stazione di servizio al mondo finisce le scorte

In Algeria esaurite le ultime scorte di benzina al piombo, con cui si dichiara lo stop ufficiale all'erogazione della benzina rossa a livello mondiale. 31.08.2021, Sputnik Italia

All'inizio degli anni 2000 l'uso del carburante al piombo era stato prima ridotto poi bloccato a causa dei gravi danni che provocava alla salute. Ora in Algeria sono finite le ultime scorte rimanenti della benzina rossa.Il piombo-tetraetile, che era stato introdotto nel 1922, è un additivo che migliorava le prestazioni del motore causando tuttavia numerosi danni all'ambiente e alla salute delle persone."Fermare l'uso di benzina al piombo impedirà più di un milione di morti premature per malattie cardiache, ictus e cancro ogni anno e farà risparmiare 2mila 450 miliardi di dollari all'anno. Celebriamo un'importante pietra miliare per il multilateralismo: il culmine di uno sforzo globale unito per liberare il mondo dal piombo nella benzina" ha detto il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres.La benzina con piombo di fatto provoca malattie cardiache, ictus e cancro e colpisce anche lo sviluppo del cervello umano in particolare nei bambini riducendo in alcuni casi anche il quoziente intellettivo.

