Sondaggi politici: Conte fa volare il M5s, la Lega di Salvini sprofonda sotto il 20%

Sondaggi politici: Conte fa volare il M5s, la Lega di Salvini sprofonda sotto il 20%

Dopo quattro settimane di pausa tornano i sondaggi di Swg per il Tg del lunedì sera di Enrico Mentana, con grosse novità nel quadro politico.

I sondaggi di Swg sulle intenzioni di voto degli italiani mostrano, al 30 agosto 2021, una situazione politica in evoluzione rispetto ad un mese fa. Fratelli d'Italia rimane stabile, ma saldamente al primo posto, per via della crisi di consensi della Lega, che scivola sotto la soglia psicologica del 20%. Mentre il PD resta stabile, il M5s ottiene un boom di consensi grazie all'effetto Conte, guadagnando un punto percentuale in quattro settimane. Resta però ancora al quarto posto. Ecco cosa dicono i sondaggi elaborati per il Tg di Enrico Mentana, trasmesso lunedì sera su La7.Intenzioni di votoFratelli d'Italia di Giorgia Meloni è la prima forza politica d'Italia con il 20,6% dei consensi. Stabile rispetto alle ultime rilevazioni ad inizio agosto, consolida la distanza dalla Lega di Matteo Salvini, che perde 0,5 punti scivolando al 19,8%.Stazionario il PD di Enrico Letta che resta terzo partito con il 19,1%, in crescita di appena un decimale. Il più significativo cambiamento nel quadro politico è segnato dal M5s che, sotto la guida di Giuseppe Conte, fa un importante balzo in avanti di quasi un punto (0,8), raggiungendo il 16,3%. In una situazione di sostanziale stazionarietà, questa tendenza alla crescita, se confermata nelle prossime settimane, potrebbe proiettare nuovamente il Movimento sul podio, tra le prime tre forze politiche italiane.Al quinto posto, ampiamente sotto la soglia del 10%, si conferma Forza Italia di Silvio Berlusconi, con il 7%, in aumento di due decimali, seguita da Azione di Carlo Calenda che, con il 3,7%, sarebbe l'ultima forza ad entrare in Parlamento.Sotto la soglia di sbarramento del 3% si trovano Sinistra Italiana stabile al 2,7%, Italia Viva al 2,4% (+0,2%)i. Mdp/Art. 1 stabile al 2,3%, +Europa al 2,0% (+0,2%), i Verdi all’1,6% (-0,4%) e in coda Coraggio Italia all’1,0% (-0,1%). Le altre Liste sono all’1,5% (-0,3%), mentre la quota degli indecisi resta stabile al 42,0%.

