Sciopero alla Pirelli di Settimo Torinese: "La quarantena la devono pagare i lavoratori? Anche no!"

Sciopero alla Pirelli di Settimo Torinese: "La quarantena la devono pagare i lavoratori? Anche no!"

I lavoratori incroceranno le braccia mercoledì 1 settembre per un'ora e mezza di sciopero indetta dalle Rsu. La protesta contro lo stop alla retribuzione delle... 31.08.2021, Sputnik Italia

I lavoratori del polo industriale Pirelli di Settimo Torinese mercoledì 1 settembre incroceranno le braccia per un'ora e mezza. Lo sciopero è stato proclamato dalle Rsu contro lo stop alle coperture per la quarantena, che di fatto graverà sui dipendenti. Il riferimento è al messaggio n.2842 del 6 agosto 2021, con cui l'Inps ha comunicato che attualmente il governo non previsto la copertura per l'anno in corso e dunque la quarantena non è equiparabile alla malattia. In breve, chi entra a contatto con un positivo dovrà restare a casa a proprie spese. "Una vera e propria bomba sociale , destinata ad esplodere qualora i Lavoratori altrimenti scoperti economicamente, decidessero di omettere eventuali contagi". Inoltre i lavoratori protesteranno contro le nuove aliquote del fondo complementare, il Fondo Gomma Plastica, che prevedono una tassazione in base agli scaglioni Irpef, cioè dal 23 al 43 per cento rispetto all'attuale che va dal 9 al 15 per cento. In merito all'equiparazione del rifinanziamento della quarantena equiparata alla malattia, il ministro del Lavoro Andrea Orlando ha detto ieri sera, dalla Festa dell'Unità di Modena, che la questione sarà discussa al prossimo Consiglio dei ministri. I lavoratori hanno definito la posizione del ministro una "timida apertura" e si dicono pronti ad ulteriori iniziative di protesta.

