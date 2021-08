https://it.sputniknews.com/20210831/san-pietroburgo-lhermitage-vendera-allasta-token-nft-di-alcune-opere-della-sua-collezione-12725820.html

San Pietroburgo, l'Hermitage venderà all’asta token NFT di alcune opere della sua collezione

A partire da oggi, fino al 7 settembre, il Museo statale Hermitage di San Pietroburgo, uno dei musei più rinomati al mondo, insieme a Binance NFT, la più... 31.08.2021, Sputnik Italia

Un token non fungibile (non-fungible token in inglese) è un tipo speciale di file crittografico che rappresenta qualcosa di unico e non riproducibile, pur rimanendo virtuale. I token non fungibili vengono utilizzati per creare scarsità digitale verificabile, cioè proprietà digitale unica, a differenza dei comuni prodotti digitali, al contrario facilmente riproducibili, copiabili e trasferibili online. Gli NFT vengono utilizzati in diverse applicazioni specifiche, che richiedono oggetti digitali unici come crypto art e oggetti da collezione digitali.Le versioni digitali che l’Hermitage metterà in vendita per una settimana, all’asta, a partire da oggi martedì 31 agosto, fino a martedì prossimo 7 settembre, provengono dalla propria collezione fisica e comprendono: la ‘Madonna Litta’ di Leonardo da Vinci, la ‘Giuditta’ di Giorgione, il ‘Cespuglio di lillà’ di Vincent Van Gogh, la ‘Composizione VI’ di Wassily Kandinsky e l'‘Angolo del giardino a Montgeron’ di Claude Monet.Le opere esisteranno in due sole copie: l'originale e la copia digitale, firmata dal direttore del museo Mikhail Piotrovsky, riportante la data e l'ora esatta della firma, per certificarne l'autenticità.Tutti i proventi dell’incanto andranno al museo, il prezzo di partenza di ogni opera digitale sarà di circa 10mila dollari, da pagarsi in stablecoin Binance USD (BUSD), criptovaluta ovviamente.

