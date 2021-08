https://it.sputniknews.com/20210831/regolatore-cinese-avanza-nuova-versione-della-comparsa-del-coronavirus-a-wuhan-12723632.html

Regolatore cinese avanza una nuova versione sulla comparsa del coronavirus a Wuhan

Regolatore cinese avanza una nuova versione sulla comparsa del coronavirus a Wuhan

Gli esperti del Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie della Cina (CDC) hanno suggerito che il coronavirus sarebbe potuto essere arrivato a... 31.08.2021, Sputnik Italia

Il 31 dicembre 2019, le autorità cinesi hanno informato l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) in merito ad un focolaio di polmonite sconosciuta nella città di Wuhan, nella parte centrale del paese (provincia di Hubei). Allo stesso tempo, i primi casi erano in qualche modo collegati al mercato del pesce locale. Già l'11 marzo 2020 il capo dell'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus ha affermato che la diffusione del nuovo coronavirus nel mondo può essere classificata come pandemia.Lo scorso marzo, l'OMS ha pubblicato la versione intera del rapporto preparato dal gruppo di esperti dell'organizzazione sulla visita a Wuhan, con l'obiettivo di stabilire l'origine del coronavirus, nel quale hanno definito la fuga dal laboratorio "poco probabile". Inoltre, il rapporto afferma che il nuovo virus è stato, molto probabilmente, trasmesso all'uomo dai pipistrelli attraverso un ospite intermedio.Un'altra ipotesi, secondo cui il virus è stato trasmesso direttamente dall'animale all'uomo, è stata inserita dagli esperti nella categoria "da possibili a probabili". La missione dell'OMS ha anche definito "possibile" la versione della comparsa del virus attraverso prodotti surgelati.

