Palù (Aifa): "I mezzi affollati di ragazzi saranno un punto critico, serve più sanificazione"

Il rischio focolai nell’ambiente scolastico c’è, ma la scuola “non è l’unico luogo di aggregazione pericoloso”; un’altra criticità da affrontare alla ripresa dopo le vacanze sono i mezzi pubblici affollati, con la capienza fino all’80%. Lo dice il virologo del Cts Giorgio Palù, presidente del consiglio di amministrazione dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) al Corriere della Sera.I mezzi di trasporto affollati dagli studenti sono un possibile vettore di contagi, soprattutto, denuncia Palù, perché “non si è provveduto ad aumentare veicoli e corse né ad applicare la turnazione didattica per sfoltire gli assembramenti”.Per ridurre, invece, i rischi a scuola, “nelle aule si dovrebbe garantire un efficace ricambio d’aria. Ideali sarebbero filtri idonei”.Pochi ragazzi vaccinati e per i più piccoli c’è solo la mascherinaSecondo Palù “tra 12 e 19 anni la copertura vaccinale è pari al 53,4% con una dose e 29,7% con due dosi” e quindi “adolescenti di medie e superiori sono la categoria meno immunizzata e la più esposta”.Palù poi commenta il progetto dei test salivari per i più piccoli, non ancora vaccinabili, e lo configura come un metodo di tracciamento aggiuntivo.“Le scuole frequentate dai più piccoli sono luoghi chiusi che possono favorire situazioni difficili da gestire. L’adozione del green pass per docenti e assistenti sono provvedimenti che le rendono probabilmente più sicure di altri luoghi di aggregazione dei ragazzi”.

