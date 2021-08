https://it.sputniknews.com/20210831/norvegia-la-direzione-dellistruzione-vuole-fermare-la-distribuzione-di-bibbie-nelle-scuole-12726895.html

Norvegia, la direzione dell'istruzione vuole fermare la distribuzione di Bibbie nelle scuole

La direzione norvegese dell'istruzione ha sostenuto che la distribuzione gratuita nelle scuole di Bibbie e altri testi religiosi potrebbe essere contraria alla... 31.08.2021, Sputnik Italia

La modifica di questa tradizione, ogni anno nelle scuole norvegesi vengono distribuite circa 15.000 copie della Bibbia, arriva su richiesta dell'Associazione Umanista Norvegese, associazione fondata nel 1956, che conta oltre 90.000 membri e si descrive come "non teistica" e ripudia "visioni soprannaturali della realtà".L’Associazione ha chiesto al ministero dell’Istruzione della nazione scandinava di prendere una posizione su tale questione definita di "pressione sociale".Il ministro dell'Infanzia e delle Famiglie Kjell Ingolf Ropstad, del Partito Popolare Cristiano norvegese, si è detto invece contrario, sostenendo che la conoscenza della dottrina cristiana e della Bibbia siano una parte importante del curriculum degli studenti e che, pertanto, debba essere del tutto accettabile che le Bibbie vengano distribuite agli studenti."Nessuno costringe gli studenti a leggere la Bibbia che viene data loro. Siamo d'accordo che non dovrebbe accadere in classe, ma qui penso che si stia reagendo esageratamente. Non capisco perché dovrebbe essere un grande problema", ha detto Ropstad all’emittente, Ropstad, per altro, è anche a favore della distribuzione di letteratura di altre religioni, oltre a quella cristiana."In questi giorni per dire distribuiamo opuscoli di diversi partiti, così che gli studenti possano conoscere la democrazia e cosa rappresentino i diversi partiti", ha osservato.La dottrina cristiana veniva insegnata nelle scuole statali norvegesi come materia obbligatoria per i membri delle chiese luterane. Nel 1997, questo insegnamento è stato sostituito da una materia obbligatoria per tutti gli alunni, in cui il cristianesimo, le altre religioni e tutte le visioni del mondo secolari, vengono insegnate su base paritaria.

