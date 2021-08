https://it.sputniknews.com/20210831/no-green-pass-domani-manifestazioni-in-54-citta-dimostranti-pronti-a-bloccare-le-stazioni-12725210.html

No Green Pass: domani manifestazioni in 54 città, dimostranti pronti a bloccare le stazioni

Ma il Viminale è pronto a rispondere, per garantire il rispetto della legge. 31.08.2021, Sputnik Italia

Dopo le tensioni di piazza, l'assalto al gazebo del M5S a Milano e le minacce e intimidazioni rivolte a giornalisti e scienziati, i No Green Pass e i No-Vax sono pronti ad andare avanti con la propria protesta.Da Nord a Sud, sono 54 le città in cui, per domani 1 settembre, sono previsti cortei e manifestazioni, in concomitanza con l'estensione della certificazione verde ai trasporti a lunga percorrenza e per i viaggi a bordo di treni, aerei e navi.A partire dalle 14:30 di domani, i No-Green Pass hanno promesso di bloccare l'accesso alle principali stazioni ferroviarie.Tra gli hub ferroviari che saranno presi di mira ci sono le stazioni di Roma Tiburtina, Milano Porta Garibaldi, Torino Porta Nuova e Napoli Garibaldi.La stretta del ViminalePer far fronte alla situazione sempre più incandescente, il Ministero degli Interni sta preparando la risposta ai disordini, durante i quali si temono anche atti di sabotaggio alla linea ferroviaria e altre azioni a sorpresa.Nei luoghi in cui è più alto il rischio di scontri e tafferuglio è stata disposta la presenza di blindati di polizia e Carabinieri.Inoltre, il Viminale ha convocato il centro di coordinamento per il monitoraggio, l'analisi e lo scambio di informazioni sugli atti intimidatori nei confronti di giornalisti, che si riunirà a breve per lavorare sui casi che hanno visto protagonisti giornalisti e scienziati nell'ultimo periodo.

Igor Yak "Viminale è pronto a rispondere, per garantire il rispetto della legge." Ma non è che proprio Viminale se ne frega della legge? 0

