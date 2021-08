https://it.sputniknews.com/20210831/new-orleans-alligatore-trasportato-in-citta-dalluragano-ida-stacca-un-braccio-a-un-uomo-12729190.html

New Orleans, alligatore trasportato in città dall'uragano Ida stacca un braccio a un uomo

Un uomo è stato aggredito da un alligatore fuori dalla sua casa nel sobborgo di Slidell a New Orleans, inondato dall’uragano Ida, che si è abbattuto sulle... 31.08.2021, Sputnik Italia

Un uomo di 71 anni della Louisiana è scomparso dopo che un alligatore gli ha staccato un braccio nelle acque alluvionali causate dall'uragano Ida.L'ufficio dello sceriffo locale ha confermato l’incidente e comunicato che sta cercando l’uomo, che risulta ancora disperso.I funzionari hanno allertato la popolazione sulla probabilità che la fauna selvatica possa essere stata mobilitata dalla tempesta ed episodi del genere possano ripetersi.L’uragano Ida ha già provocato due morti accertati, un automobilista annegato a New Orleans e una persona colpita da un albero caduto fuori Baton Rouge, ma le autorità sospettano che la conta delle vittime dirette, o indirette come in questo caso, possa essere decisamente più grave.Un portavoce di John Bel Edwards, il governatore della Louisiana, ha affermato che è probabile che lo Stato abbia avuto molte più vittime confermate, dato l’alto livello di distruzione.Più di 1 milione di case e attività commerciali in Louisiana e Mississippi, inclusa tutta New Orleans, sono rimaste senza elettricità dopo che l’uragano è arrivato domenica 29 agosto, lo stesso giorno in cui 16 anni fa l’uragano Katrina colpì le stesse zone provocando 1.836 vittime.

