Luigi Di Maio minacciato di morte dai No Vax su Telegram

L'esponente M5S e Ministro degli Esteri aveva recentemente condannato la deriva violenta dei manifestanti No Vax e No green pass. 31.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-31T16:09+0200

italia

politica

"Un altro infame da giustiziare", "è necessario il piombo", "devi crepare". Queste sono alcune delle minacce rivolte da parte di individui No Vax e No green pass ai danni del Ministro degli Esteri Luigi Di Maio.Le gravi ingiurie sono apparse su alcune chat telegram frequentate proprio dai detrattori dei sieri anti-Covid.A scatenare la loro furia sarebbero state le recenti dichiarazioni di Di Maio a favore della campagna vaccinale.Nelle scorse ore, il capo della diplomazia italiana era tornato sull'argomento, sottolineando come "tutto l'arco politico deve condannare le violenze che stiamo vedendo da parte di sedicenti No Vax, che stanno manifestando con forme inaccettabili".Solidarietà dal mondo della politicaTra i primi a condannare le gravissimi parole rivolte nei confronti dell'ex leader pentastellato c'è Manlio Di Stefano, sottosegretario agli Esteri, il quale ha espresso vicinanza nei confronti di Di Maio.Sulla stessa linea d'onda anche il sindaco di Roma, Virginia Raggi, che senza usare mezzi termini ha definito le minacce "episodi vergognosi da condannare con fermezza". "Piena solidarietà da parte di Italia Viva" è invece stata espressa dall'ex ministro delle Politiche Agricole, Teresa Bellanova, secondo cui le offese e le minacce rappresentano una "pericolosa degenerazione".

raus jUEde E questo è niente. Si sta solo aspettando che venga dichiarato l'obbligo della vaccinazione, e poi la guerra si scatenerà ovunque. 0

